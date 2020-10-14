习近平讲话咳嗽 港台媒提健康情况关注

在深圳特区成立40周年的纪念大会上，习近平“龙体”备受关注。不知是否秋天干燥的关系，习近平在主席台上发表讲话时，不仅讲话速度较平时缓慢，还多次咳嗽和饮水，观众隔远都听到很大声，直播镜头亦回避饮水镜头，其健康情况令人关注！

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天报道说，习近平南下，多次咳嗽饮水打断讲话，健康情况令人关注。

今日大会原在早上10点开幕，但不知原因押后至10点半。习近平在11点02分开始讲话，11点52分讲话完结。习在讲话前半段，读稿速度已显缓慢，后半段更频频停顿喝水，甚至多次咳嗽。虽然每当习停下的时候，央视直播镜头都转向台下嘉宾，但仍然可清晰听到习的咳嗽和拿杯的声音。

据该报道，过去两天，习先到过潮洲和汕头视察，做法有别以往到地方考察，在街头与民众互动频繁，不过大部份人都没有戴口罩。他又在大街上开咪发表连篇讲话，称中国已强大起来，随行人员还安排了流动扩音设备。当时习仍显得意气风发，精神良好。不过在央视昨晚播出画面中，习近平视察驻军潮汕的海军陆战队时，则显得较沉稳严肃。

据中央社说，中国中央电视台直播画面，习近平在大会上的讲话长达约52分钟。但在倒数7分多钟时，习近平突然接连咳嗽，持续时间甚久，引起台下不少与会者注意，央视为此连忙切入其他画面。但剩下的时间内，习近平的咳嗽并未缓解，且频频喝水。