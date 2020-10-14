习近平讲话期间多次咳嗽 回顾深圳发展史不点名提其父作用

中国国家主席习近平10月14日在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表讲话，并表示中共党中央对深圳改革开放、创新发展寄予厚望。

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根据中国官媒央视的直播画面显示，习近平在大会上的讲话长约52分钟。但在倒数7分多钟时，习近平突然多次咳嗽，持续时间甚久，引起台下不少与会者注意，央视为此连忙切入会场画面。但剩下的时间内，习近平的咳嗽并未缓解，且频频喝水。

据悉，习近平这篇致词全文近6300字，围绕回顾过去深圳四十年的成就，并提出深圳未来的发展方向，与期许其永保“闯”、“创”、“干”的精神与作风。他在致词进行到第44分钟时，突然一阵咳嗽，引起台下出席贵宾的注目关切。接著在后续剩下的几分钟内，习仍不断咳嗽，并频频停顿喝水。央视全程直播这场庆祝大会，发现习近平咳嗽时立即切换画面，直到快结束时才回到习的主画面。

习近平在演讲开场时回顾特区成立的历史，还提到当年时任广东省委书记习仲勋向邓小平建议推进改革开放的历史背景。他在大会上说：“1979年4月，广东省委负责人向中央领导同志提出兴办出口加工区，推进改革开放的建议，邓小平明确指出，还是叫特区好，中央可以给些政策，你们自己去搞，杀出一条血路来。”据中国官方历史记载，1979年4月，在中共十一届三中全会闭幕后三个多月后，广东省委第一书记习仲勋代表广东省委，在中央工作会议上向中央“要政策”。

此外，习近平在发言时提出10个“必须”，强调经济特区不只要办下去，要办得更好、水平更高，强调要提高法治思维、发挥深圳科技的优势，让城市发展更聪明和有智慧。他说，“广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，深圳是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎，也是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市。深圳广大干部群众披荆斩棘、埋头苦干，用40年时间走过了国外一些国际化大都市上百年走完的历程。”

习近平称，改革之路无平坦之路，再要推动全面深化改革，不亚于40年前，要有更大的政治勇气和智慧，加强摸著石头过河和加强顶层设计，又认为人才是第一资源，创新第一动力，要聚天下英才而用之。他强调，“必须全面准确贯彻‘一国两制’基本方针，促进内地港澳相互融合发展等”。据了解，会议得到了副总理韩正、刘鹤、中央办公厅主任丁薛祥、三名政协副主席董建华、梁振英及夏宝龙，以及港澳两地行政长官等三地官员地出席。