习近平：海军陆战队须全心「备战打仗」 评论称剑指台湾

中国国家主席习近平视察驻扎于潮汕的海军陆战队时表示，海军陆战队在维护领土完整和国家海洋权益方面肩负重要职责，须全心全意备战打仗，保持高度戒备状态。港台两地的时事评论员都认为，习近平访潮汕已是针对台湾，其发言亦是向台湾和美国发出警告。

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习近平今(14日)天在深圳就经济特区成立40周年发表重要讲话前夕，在潮汕展开今次南下的第二天行程，根据中央电视台的新闻联播报道，他在听取海军陆战队领导汇报后强调，要因应国家发展和军事战略需要，强化海军陆战队建设战略设计，探索走开中国特色海军陆战队建设路子，并在“十四五”规划中反映。

他续称，要把全部心思和精力放在备战打仗上，保持高度戒备状态。海军陆战队作为两栖精锐作战力量，要加快推进转型建设和提升作战能力，要努力建设一支能快速反应、全局运用的精兵劲旅；除加强所属作战力量外，还须加强跟其他军兵种部队协同配合，深度融入联合作战体系。

汕头市与台湾隔海相望，与台南市的直线距离是358公里，在美国对台售武甚嚣尘上和中国强硬评论出现之际，香港时事评论员刘锐绍向本台表示，习近平这时到汕头视察，已是针对台湾的表现。

台湾军事专家李正修亦对《苹果日报》指出，习近平视察海军陆战队是警告台湾和美国不要造次，试图对蔡英文造成军事压力，并警告台美，「不要太目中无人。」但他补充，美国是海军陆战队的「鼻祖」，若真的开战，相信美军能牵制解放军的海军陆战队。

解放军海军陆战队于1953年成立，以解放中国东南沿海岛屿，但一般相信，针对的是台湾群岛；而现代的海军陆战队，则是2017年根据中共深化军队改革而调整组建。美国与日本军方曾估计，解放军海军陆战队军员介乎2.5万至3.5万人之间。