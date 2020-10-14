华为遇惨之际 苹果推12在中国小热门

苹果AAPL.O新发布的iPhone 12周三在中国大陆市场获得的反响喜忧参半，果粉为苹果推出5G手机欢呼雀跃，其他消费者则打算再等等，先观望一下华为等其他手机厂商即将发布的新产品。iPhone 12将从10月16日开始接受中国客户预定，售价从“迷你”版的5,499元，一直到顶配的11,899元。报道警告，中国政府或将公布一份“实体清单”，禁止国内企业与特定外资企业之间的业务往来。苹果和其他著名科技公司可能成为针对目标。

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据路透社今天报道说,苹果发布iPhone,12成为中国热门话题 但市场反响喜忧参半。据该报道，当被问及是否会购买新款iPhone时，接受财经杂志调查的受访者中给出肯定和否定回答的人数基本相等：约有10,000人回答不会，9,269人说会买，只有5,400多人说还要再考虑。

iPhone 12将从10月16日开始接受中国客户预定，售价从“迷你”版的5,499元，一直到顶配的11,899元。苹果新手机的售价也成为热门话题，不少人抱怨它太贵了。

很多微博用户称，他们可能推迟预定iPhone 12，先等待华为本月稍晚预定发布的Mate 40 Pro。

不过分析师表示，他们看好iPhone 12在中国市场的表现，称该公司仍可能有相当多的铁粉，推迟手机升级直到支持5G的iPhone 12推出。考虑到新款iPhone的发布，研究公司Canalys最近调整了预期，预计2020年第四季对中国的iPhone发货量为同比增加14%，与其最初预期的下降1%相比有大幅度修正。

据Canalys追踪中国智能手机行业的Nicole Peng称，“现在在中国，5G并非高级功能，而是一项必要功能，”Nicole Peng并称，苹果5G手机的推出，在今年年底前和2021年第一季将在中国“触发新一轮的苹果手机换机潮”。Canalys预计，随着网络和手机品牌大大促进了5G手机的使用，到2020年末，50%的中国手机持有者将使用5G装置，而同期预计只有29%的美国手机持有者将使用5G装置。

据路透社说，苹果也可能从高端机市场主要竞争对手华为潜在的挫败中获益。受美国对芯片供应的限制影响，明年华为的智能手机部门可能陷入崩溃。另一方面，对于苹果可能易受中美地缘政治紧张关系升级影响的疑虑一直挥之不去。预计中国政府将公布一份“实体清单”，禁止国内企业与特定外资企业之间的业务往来。苹果和其他著名科技公司可能成为针对目标。