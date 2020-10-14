外媒传华为拟出售旗下荣耀手机品牌或绕美国禁令？扑朔迷离

据路透社消息，面对美国制裁，传出中国电信设备商华为可能出售旗下“荣耀”（Honor）手机业务，将重点集中于高阶华为手机，放弃以年轻人为主要客群的“荣耀”手机品牌。据早前有消息分析指，华为仍有突破美国围堵空间，避免多年经营的手机业务受重挫，方法之一是把荣耀独立出来，让其采购零组件可不受美国华为禁令限制。

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中央社今天引述路透社消息报道，华为拟出售旗下荣耀手机品牌。路透社引述知情人士表示，华为正与其主要经销商神州数码和其他竞购方洽谈，关于部分出售荣耀智慧型手机的业务，交易金额可能达人民币250亿元，而潜在买家还包括TCL科技集团及小米。

该消息引述的消息人士表示，华为出售的资产尚未最终确定，但其中可能包括荣耀品牌、研发部及及相关供应链管理业务。交易可能全现金出售，最终金额可能减少，价值在150至250亿元之间。该报道说，神州数码在竞购中居于领先，但目前华为、神州数码及小米没有对此做出回应，中国大陆科技媒体36氪报导则称，TCL指竞购荣耀为不实传闻。更早之前，天风国际分析师郭明錤曾提出，华为仍有突破美国围堵空间，避免多年经营的手机业务受重挫，方法之一是把荣耀独立出来，让其采购零组件可不受美国华为禁令限制。

中央社说，近期市场屡传华为将出售荣耀。不过，据香港阿斯达克财经新闻报导，多名接近华为和荣耀的内部人士表示，华为出售荣耀手机业务或荣耀品牌为不实消息。一位接近荣耀总裁赵明的人士称，9月中旬，赵明曾在内部否认荣耀将被出售有分析认为，华为没足够动机出售荣耀，一是荣耀被出售后不一定能规避相关禁令；二是荣耀的技术、研发都与华为共享，荣耀本身更多是品牌价值，离开华为后会大打折扣。