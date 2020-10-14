央视第三波台谍案来了 台北斥编造罪名

中共官媒今晚连续第3天宣传所谓“台湾间谍案”，仍以电视认罪方式指控2018年下半年在中国失踪的蓝营人士蔡金树及施正屏涉嫌“间谍”罪，蔡金树更已于7月被法院判刑4年。此前的媒体报道曾指涉案人员对大陆立场亲近。

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据中央社今天报道说,央视第3集“台谍案”,蔡金树判刑4年施正屏面临宣判。消息说,中国官媒央视节目13日晚间再度制播所谓“台湾间谍案”，主角由一人增至两人，分别是师大退休教授施正屏及从事两岸交流的蔡金树。

根据连续3天播出所谓“台湾间谍”案的央视“焦点访谈”节目说，施正屏案已由法院“审理完毕，将择日公开宣判”。今晚的“焦点访谈”中，蔡金树、施正屏二人目前被羁押在中国何处仍不得而知。但出面配合指控二人“间谍行为”的，则是福建省厦门市的“国家安全局”干警，可能是这两个案件的第一线侦查单位，但不一定代表两人就被羁押在厦门。

节目中，蔡、施二人仍被官方以电视认罪方式亮相，并穿上囚犯身着的黑色背心。同时，制作单位也出示来路不明且真伪难辨、号称是吸收二人从事“间谍”工作的“情报局人员”相片。此外，蔡金树在制作单位安排下，依例在镜头前“忏悔”说，自己“在大陆20几年了，一来就追随前辈从事两岸交流，但却被情报局利用，作出危害大陆国家安全的行为，这是我始料未及，也是很后悔的地方”。

据央视旁白声称，蔡金树1990年代就从事两岸交流活动，在中国大陆人脉丰富，但在2013年被台湾军事情报局人员吸收，并在2016年成立“鹰传媒”，借由“亲大陆”面目向大陆学者、记者约稿，以此“蒐集情报”，稿件则“呈报”情报单位。

节目中又宣称，蔡金树几年内先后向“吸收人”介报大陆涉台工作部门人员、重要智库专家、知名媒体记者等50多人，先后收取“间谍情报机关”发放的新台币500多万元经费。

据中央社,央视旁白声称，施正屏2005年“在老师的推荐下”，被国家安全局人员建立联系，并被要求在前往中国大陆时提供情报，更在2010年的一场学术交流活动中拍下所有内容传给“吸收人”。施正屏先后30多次入境参加中国大陆有关单位举办的两岸研讨会议，并拍摄活动资料、人员名单，还对与会人员重要发言进行记录，藉与会机会结识对岸人士。而“吸收者”则依资料重要性付费，从几万到十几万不等。