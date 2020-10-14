中国是否可能不使用澳大利亚煤炭？

煤炭是在铁矿石之后，澳大利亚对华贸易的第二大宗商品，但这种燃料出口中国在过去几周出现了困难。这一新情况发生在堪培拉与北京关系日趋紧张的背景下。

广告 继续浏览后续

本台法广RFI法文网周三（2020年10月14日）在 « 原材料 »专题中（CHRONIQUE DES MATIÈRES PREMIÈRES ）刊出了记者Claire.F的文章，就澳大利亚对华出口煤炭近期出现困难的情况指出，这是否是继牛肉ˎ 大麦ˎ 红酒之后，中国对进口这种为澳大利亚带来丰厚利润，每年创汇400亿美元大宗商品的新限制？

标普全球(S&P Global)和阿格斯（Argus）都认为，中国政府可能给进口商ˎ 炼钢厂和发电厂下达了不再采购澳大利亚燃料的口头指示。中澳两国当前的争纷包含华为和5G，还有针对Covid-19疫情起源的调查等。

之前相关报道 - Covid-19 : 澳洲和巴西陷入经济衰退

堪培拉政府在要求北京予以澄清的同时，尝试予以降温。澳大利亚总理莫里森指出，事已如此。中国及时减少煤炭进口以调整其自身的煤炭工业。

之前相关报道 - 改造钢铁煤炭行业 有利治理空气污染

中国禁澳洲煤炭进口与其何益？

有分析认为，这种算法可能不好。尽管中国就发电厂所需的动力煤，可以换供应商：俄罗斯ˎ 南非ˎ 哥伦比亚和美国都可以代替澳大利亚，而且对成本影响不大。但就钢厂炼钢所需的炼焦煤供应上，要在合理价格内找到澳大利亚炼焦煤的替代不容易。因为，澳大利亚占全球炼焦煤贸易的一半以上。面对亚洲竞争者，中国钢材的成本将出现飞涨。

印尼所遭受的冲击超过澳大利亚

人们注意到，印尼目前对华煤炭出口所遭受的打击，比澳大利亚更严重。2020年前九个月印尼出口的降幅达17%，而澳大利亚的出口目前降幅为7%。印尼主要是向中国出口动力煤，很少炼焦煤。

其它 / 刚果（金）-中水电工地附近民众拒强迁