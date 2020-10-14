庆深圳发展40年 香港再叹可能被抛离

邻近香港的中国深圳市今天庆祝建立经济特区40周年，香港明报今天发表评论指出，相对于深圳，香港内生动力不断流失，继续故步自封的话，只会被逐步抛离。

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据中央社今天报道，深圳发展40年，港媒指：香港可能被抛离。消息说，香港与深圳合演双城故事多年，港媒评论表示，香港目前虽仍有传统优势，然而深港一浮一沉是不争事实。

社评表示，中国国家主席习近平南下考察，参加深圳经济特区建立40周年庆祝大会是此行重点。社评指出，深圳由小渔村蜕变成为现代化、国际化的大都市，除了天时地利人和，更重要是有发愤求进、务实灵活的强大内生动力，能够不断自我完善。而当前深圳已不止是追上世界其他一流城市，而是要跻身最前列引领新时代，为中国其他城市提供可复制的楷模。

据社评认为，香港与深圳合演双城故事多年，时至今日，香港虽然仍有一些传统优势，然而深港一浮一沉，已是不争事实，香港内生动力不断流失，继续故步自封，只会被逐步抛离。社评表示，香港社会需要的是调整心态，设法保持既有制度和传统优势，发挥金融和专业服务等强项，同时要放下“高人一等”心态，以平等尊重原则与深圳合作，不能再一厢情愿视自己为中心。

中央社引述星岛日报也发表的社论指出，习近平还未到深圳时，北京中央日前率先发布了“深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020至2025年）”，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权。该社论表示，今天深圳成为全球知名的科技创新中心，孕育了腾讯、华为、中兴、比亚迪、大疆等巨企，经济奇迹的背后，既得益于改革开放，也得益于毗邻香港的优势。社论指出，北京中央日前送给深圳的“大礼”，将令深圳迎来更大发展，方案也同时提出“推动更高水准深港合作”，对香港而言也是机遇。

据分析，在高科技、金融、教育等方面，深港无疑有广泛的合作空间。比如，北京中央赋予深圳办学更大自主权，将有助香港高校赴深办学，吸引香港人才赴深发展。

但社论强调，方案明确提出深圳要“增强在粤港澳大湾区建设中的核心引擎功能”，这等于宣告深圳在大湾区扮演龙头角色。社论表示，对香港而言，这是一个无可奈何的现实。但事实上，经历反修例风暴和疫情冲击后，香港已经元气大伤，国际地位下滑，无力肩负龙头重任。