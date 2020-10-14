“最美抗疫护士嫁军人”忽变“渣男配老赖” 中国军报斥蒙羞

曾被中国官方媒体喻为“最美抗疫女护士”的江苏南通市女子于鑫慧，近日获在军中服役的男友王林求婚，中国内地媒体纷纷送上祝福。惟及后有网民踢爆，王男与于女交往期间其实未与前女友分手，而他为了跟于女结婚，竟以性爱片威胁前女友分手。至于于女同样被揭发是一名骗子，除瞒隐自己曾经结婚并育有一子外，更曾借钱不还被列失信人。这段“渣男配老赖”情缘曝光后，连军媒也罕见评论：“勿使军恋蒙羞！”

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据东网今天报道称，“最美抗疫护士嫁军人”神反转，军媒︰勿使军恋蒙羞。

据该消息，于鑫慧早前声称自己是一名护士，在新冠肺炎疫情最严重时，曾瞒着父母到武汉抗疫，并在康复隔离点驻守55天。她今年4月时曾登上电视台高调征婚，表示从小崇拜解放军，虽然没能当上女兵，但梦想“成为一名伟大的军嫂”。及后经热心人介绍，她结识了在河北某部某旅当排长的王林，并发展恋情。十一长假期间，于女到军营探望王男，对方在战友面前浪漫求婚，过程获多间媒体报道。

据报道指，王林是一名优秀的军人，曾在朱日和沙场阅兵及多次陆军比武中获得嘉奖，又被评为集团军优秀共产党员，是不折不扣的优秀战士。但二人结婚消息传出后仅数天，王男被爆料他与于女拍拖期间，仍跟前女友藕断丝连。另于女因这段三角关系曾“自杀”入院，王男为了跟于女一起，不但向前女友说了很多难堪的说话，甚至威胁前女友假如不分手，便公开过去两人拍下的性爱片段。

据该报道，另一方的于女，除被发现在网上征婚时仍未离婚且育有一子外，又被指前往武汉前根本并非护士，而是从事行政工作，极其量只称得上是志愿者。另网上又曝光于女与前夫欠债不还的执行裁定书，注明于女已被纳入失信被执行人名单，遭限制高消费。

对此，《解放军报》评论表示，事件令人叹惋，“军婚”、“军恋”背后是许多肩负职责亏欠家庭的军人、默默牺牲扛起家庭重担的军属，是千千万万相爱却相守不易的恋人，直指“这样平凡而伟大的字眼不该被亵渎，这些真挚的情感不该因此沾上污点。祝福每一对选择军恋、军婚的爱人，军恋不易，万望珍惜”。