深圳特区40年 习近平促安全开放

今年是深圳经济特区建立40周年。中国国家主席习近平周三在庆祝大会上表示，要锐意开拓全面扩大开放，与时俱进全面深化改革；但越是开放越要重视安全，统筹好发展和安全两件大事，增强自身竞争能力、开放监管能力、风险防控能力。

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据路透社今天报道称，习近平称中国要全面扩大开放深化改革，但越开放越要重视安全。据习近平在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上并称，当今世界正经历百年未有之大变局，世界进入动荡变革期，世界经济面临诸多复杂挑战，但决不能被逆风和回头浪所阻，要坚定不移全面扩大开放，推动构建开放型世界经济。

习近平说, “当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，世界进入动荡变革期。”

而中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关区，实现高质量发展还有很多短板弱项，经济特区发展也面临一些困难和挑战，因此要坚持改革不停顿、开放不止步，在更高起点上推动改革开放，推动经济特区工作开创新局面。

“要全面深化改革，当前改革到了新的历史关头，很多都是前所未有的新问题，推动改革的复杂程度、艰巨程度、敏感程度不亚于40年前，”习近平称，必须以更大的政治勇气和智慧，坚持摸着石头过河和加强顶层设计相结合，深化重要领域和关键环节改革，更加注重改革的系统性整体性和协同性。

据据该报道, 习近平10月12日赴广东考察调研，他先后去了潮州和汕头，今日在深圳出席庆祝大会。他在潮州时称，企业要发展，产业要升级，经济要高质量发展，都要靠自主创新。现在正经历百年未有之大变局，要走更高水平的自力更生之路。

是次庆祝大会在前海国际会议中心举行，这里未来也将成为粤港澳大湾区的城市会客厅。

深圳作为中国改革开放的试验田，一开始就被认为肩负着改革探路的历史使命。邓小平于1984年首次来深圳视察后题词：“深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。”

国务院日前公布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》，明确在中央改革顶层设计和战略部署下，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，预示着深圳改革开放的再出发。实施方案并提出，支持深圳开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作；扩大金融业等对外开放，推进人民币国际化方面先行先试。