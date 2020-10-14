美国韦伯斯特大学孔子学院中方院长疑涉儿童色情案自杀

美国韦伯斯特大学日前宣布，与他们合作的孔子学院院长星期三在位于当地的家中身亡。头一天晚上，圣路易斯县警察与美国联邦调查局为调查一宗儿童色情物品案件对刘强的住所进行了搜查。美国之音的报道称，孔子学院的院长刘强自杀之后，中国政府官办的孔子学院再次引起人们的关注。北京语言大学通报了此消息，并称无比悲痛。

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据美国之音今天报道说，中方院长涉儿童色情自杀，美国孔院再曝聚光灯下。

上星期五(10月9日)，韦伯斯特大学宣布，与他们合作的孔子学院院长星期三在位于当地的家中身亡。头一天晚上，圣路易斯县警察与美国联邦调查局为调查一宗儿童色情物品案件对刘强的住所进行了搜查。当时刘强并不在场。但是，执法人员搜到了证据。圣路易斯新闻第四频道(Kmov4)报道，警方星期三上午根据报案重回搜查处，发现刘强在住所自杀身亡。

该报道说，美国密苏里州圣路易斯的私立大学韦伯斯特大学(Webster University)孔子学院的院长刘强自杀之后，中国政府官办的孔子学院再次引起人们的关注。

据韦伯斯特大学校报(The Journal)称，星期六(10月10日)上午，韦伯斯特大学领导层就刘强死亡发表了一份声明称，校方并无证据或理由认为，相关儿童色情案件调查或刘强的死亡，与该校孔子学院或韦伯斯特大学有任何关连；学校对刘强死亡的消息以及有关刘强的新闻报道感到难过；校方“会进行调查，以确定是否有证据显示，大学社区有任何人受到与此事件有关的伤害”。

据韦伯斯特大学公关主任帕崔克·哥布林(Patrick Giblin)对美国之音说：“刘强并不是韦伯斯特大学的职员，而是北京语言大学的职员。事实上，他是北京语言大学的教授，去年被派到孔子学院。这所孔子学院是由韦伯斯特大学主持、与北京语言大学合作的中国语言与文化项目。”

北京语言大学网页上附又照片的介绍称，有博士头衔的刘强为副教授、硕士生导师，“研究领域包括理论语言学、英语教学和对外汉语教学”，出版过数本专著，发表过十余篇论文。

韦伯斯特大学公关主任哥布林说，韦伯斯特大学孔院2007年成立，侧重教授艺术，主持舞蹈和音乐等活动的表演，并且开办语言初学者课堂等；与中国的合作方式是，中方提供人员、负责运作和发放工资，韦伯斯特大学提供场地。

韦伯斯特大学孔子学院网页内容显示，这个孔子学院是韦伯斯特大学与北京语言大学以及中国“汉办”(现为“中国教育部中外语言交流合作中心”)的合作项目。

公开信息显示，自2019年1月以来，刘强一直担任北京语言大学在这个孔子学院的代表，并且是学院的董事会成员。但韦伯斯特大学网页已经删除了关于他的介绍。

据该报道，北京语言大学星期天(10月11日)发表了“情况通报”，证实刘强是该校外国语学部教师，2019年1月作为中方院长赴美国韦伯斯特大学孔子学院工作。北京语言大学的声明称，对事件“感到无比悲痛！目前正与中国驻美国芝加哥总领事馆和美国韦伯斯特大学保持密切沟通”，同时指出，相关情况正在调查中，“请不要听信及传播未经证实的信息”。

美国之音就案件详情分别致电圣路易斯县警察局，以及韦伯斯特大学及刘强生前所在地韦伯斯特·格罗夫(Webster Grove)地区的警察分局。前者表示，只有通过邮寄请求或者人员亲自前往才能获得案情记录；后者同意请相关负责人回电，但是到本文截稿时一直没有回音。圣路易斯县的联邦调查局办事处也承诺回电，同样没有回复。

该报道说，美国之音也致电邮给负责管辖该孔院的芝加哥总领事馆赵建总领事，寻问善后处理，并寻求简短声明，不过无果。

这起美国联邦调查局介入调查、有孔院中方官员身亡案件的发生，正值中美关系日渐紧张之际。美国国务卿蓬佩奥9月1日表示，美国大学校园内的孔子学院有望在2020年底前全数关闭。他指控中国政府通过孔子学院在美国大学招募“间谍与合作伙伴”，并重申，目前校园内仍有孔子学院的美国大学也已认清这一点。

北京方面反驳蓬佩奥“引用毫无事实依据”的报告和报道，“无中生有、罗织罪名打压孔子学院”。

美国国务院8月13日将孔子学院列为中国政府的宣传项目，要求孔子学院注册为外交使团。

据美国之音说，目前，在美国的孔子学院已经从原有的超过100所减少到了75所左右。