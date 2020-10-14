蓬佩奥获颁麦凯恩自由奖，在颁奖仪式上致辞声援被大陆关押的12名港人

10月13日晚间，美国国务卿蓬佩奥获美国“国际共和研究所（International Republic Institute）”颁发“约翰·麦凯恩自由奖（John McCain Freedom Award）”。蓬佩奥在颁奖仪式上致辞，再次声援被关押在中国大陆的12名香港民主活动人士，他强调：这些人没有犯罪，他们不过是在追求自己的自由。

广告 继续浏览后续

蓬佩奥在颁奖仪式上说：“这12名有勇气的香港人在8月23日乘坐一艘快船，试图逃走寻求自由。他们的目的地是400海里之外的民主台湾。他们刚离开香港水域26海里就遭到了共产中国警察的拦截。”蓬佩奥说：“没有人希望生活在专制主义的枷锁之中。”“他们并没有犯罪。他们不过是相信自己有权得到自由，拥有每个人都不可剥夺的权利。”

蓬佩奥表示，12名港人并不孤立，“美国与他们站在一起。国际共和研究所与他们站在一起。”

流亡英国的香港前众志领袖罗冠聪，也被列为约翰·麦凯恩自由奖候选人之一，以表彰其为捍卫港人自由做出的努力。

蓬佩奥发表上述言论之前，香港警方上周逮捕了被指控协助这12人离开香港的另外9人，指这9人为他们提供了住宿和交通。

“国际共和研究所”成立于1983年，其使命为“促进民主和自由，把人民和政府联系在一起，指导政治人物对公民回应，并激励人民参与政治进程。”2019年12月2日，中国政府宣布对在香港民众“反送中”抗议示威中“表现恶劣”的5个美国非政府组织实施制裁，其中就包括国际共和研究所。今年8月10日，该研究所总裁唐宁（Daniel Twining）等5人被中共定为制裁对象。蓬佩奥称“这些制裁是荣誉的徽章。”