习近平南巡传缩短行程突然回京惹猜测

中国面临外患内忧之际，国家主席习近平这次南下广东考察，在昨日参加深圳经济特区建立40周年庆祝大会，并发表重要讲话，引起各界关注。正当外界期待习今日在广东的其他行程时，突传习已打道回京的消息。今午中午约12点，官媒新华社突然刊文，为习的广东之行作总结。消息人士亦对苹果日报记者证实习近平已回京。习此行来去匆匆，行踪飘忽神秘，昨日发表讲话时，语气十分缓慢，且不断咳嗽，让外界揣测习是否因身体不适，提前结束南行回京。

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据苹果日报今天报道称，习近平南下短短3日行踪飘忽，今突然回京惹揣测。

据该报道，正当今早内地传出习近平将到广州考察之际，今午中午，官方新华社突然刊出“习近平在广东考察时强调：以更大魄力在更高起点上推进改革开放，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，走在全国前列创造新的辉煌”，为习这次南巡迅速作总结。而陪同习南下的中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明，今日亦已抵达在湖北武汉，出席“人民至上 生命至上”抗击新冠肺炎疫情专题展览开幕式。

除消息向《苹果》证实国家主席习近平已回京外，有广州维权人士也对本报表示，这次习南下，他周一（12日）被国保安排至梅州旅游，今日（15日）被结束旅游回广州，间接证实了领导人已离开广东。

该报道说，中国问题专家林和立 向《苹果》分析指，以往习近平南巡都有五至六天时间，但今次只有短短三天，明显有所缩短。他相信，时间缩短可能与26日举行的五中全会有关，习近平必须回去有所布置及筹备，确保自己在2022年顺利连任。

以往五中全会的人事问题值得关注。毛泽东首次成为中央政治局委员、邓小平退休江泽民接班、习近平成为接班人等都发生在五中全会上。林和立相信，今次南巡行程减少，相信他要回京处理五中全会。不过，他认为今次五中全会的基调仍然会是巩固自己的权力，确保自己能在2022年顺利连任，成为“终生核心”，故不会出现继任人或重大变动。

据林和立指出，今次习近平重点集中在深圳的讲话，带出深圳是大湾区发展的重要引擎，贬低香港地位。官方在11日则公布深圳成为“先行示范区”，提出27项改革，但他相信成效不会立竿见影。

先前传习近平这次南下约一星期， 除潮州、汕头和深圳外，还有广州和珠海等地。但观乎这3天行程，习行程紧密。昨早大会开幕典礼由上午10点突然押后至10点半开始，期间习讲话时不仅速度较平时缓慢，还多次咳嗽和饮水，观众隔住个“芒”都听到很大声，直播镜头则回避其饮水镜头，现年67岁的习近平的健康情况令人关注！同日下午，习乘坐小巴视察莲花山，期间他探身出窗向群众挥手打招呼。

苹果日报说，内地网友昨晚上载大量照片，称同日下午5点，习的车队曾到南山区的万科云城考察，“大大（习近平）亲民视察，到万科云城，没有封路”，并附上影片显示，现场有多架大巴停泊路旁，更有多名公安戒备，不少民众在旁围观，未有被驱赶。车队至晚上近7时才离开。但有消息也称，身体不适的习没有随行，只是副总理刘鹤等一行人到访而已。