华为常务董事罕批中国5G存在假、哑、差

中国5G网络基地台主要供应商华为的常务董事丁耘近日表示，中国的5G服务与韩国等国家有相当差距，而5G用户体验则存在“假、哑、差”等问题。

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据中央社今天报道说，华为常务董事称中国5G存在假、哑、差问题。该报道综合新浪网等陆媒今天消息，华为技术有限公司常务董事丁耘昨天在“2020年中国国际信息通信展览会”指出，中国虽已建成世界规模最大的5G网络，但与韩国相比，5G服务的用户体验、覆蓋率和获利等仍有差距。据丁耘表示，中国5G下行速率（收到数据的速率）平均约270Mbps，低于韩国的600Mbps；中国5G用户渗透率仅约8%，韩国则达25%。

此外，丁耘说，中国的5G服务还存在“假、哑、差”等问题。有些用户手机上有5G标志，却未接入5G网络、拨不出5G电话，或是讯号会频繁切换。据丁耘还说，韩国启用商用5G网络后，每个用户平均收入（Average Revenue Per User，ARPU）约成长37%，韩国3家电信商的利润今年上半年出现两位数成长，而中国5G网络营运尚未有明显的商业回报。

另一方面，他表示，中国5G网络的营运成本也是问题。由于5G设备会让基地台耗电量大增，对供电系统形容巨大负担，而中国目前约有32%的基地台电源功率不足，部分地区基地台所需的电池容量也不够。

据中央社说，中国去年10月启用商用5G，并持续扩建5G基地台。据中新网，中国5G用户目前约逾1.1亿人，而到今年底，将有超过60万座5G基地台。