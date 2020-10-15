有消息透露华为正在与神州数码和其他竞购方就部分出售其荣耀智能手机业务进行洽谈，该交易的金额可能多达250亿元人民币(37亿美元)。据知情人士称，面对美国的制裁，陷入困境的华为正在重新调整其业务重点，将专注于高端华为手机，而非荣耀品牌手机。荣耀手机的定位是年轻人群体和价格敏感型消费者。

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据路透社报道称，华为洽谈出售荣耀智能手机业务的部分资产。据知情人士称，面对美国的制裁，陷入困境的华为正在重新调整其业务重点，将专注于高端华为手机，而非荣耀品牌手机。荣耀手机的定位是年轻人群体和价格敏感型消费者。

两位消息人士说，出售的资产尚未最终确定，但其中可能包括荣耀品牌，研发部门以及相关供应链管理业务。一位消息人士表示，交易可能为全现金出售，最终金额或许会缩水，价值在150-250亿元人民币之间。消息人士称，荣耀手机的主要经销商神州数码在竞购中居领先地位，但其他潜在买家还包括中国电子厂商TCL以及智能手机生产商小米集团1810.HK。消息人士拒绝透露身份，因为谈判仍属保密。

华为及TCL不予置评，神州数码和小米没有回应置评请求。

华为在2013年创建荣耀手机品牌，但品牌大部分营运独立于母公司之外。

天风国际证券的分析师郭明錤日前指出，若华为出售荣耀智能手机业务，对荣耀品牌、其供应商和中国电子业是多赢局面。据郭明錤上周在一篇研究报告中指出，“若荣耀自华为独立出来，在采购零组件上将不受美国的华为禁令限制，这将有助于荣耀手机业务与供应商发展。”

美国政府去年采取行动，阻止多数美国企业与华为的业务往来，称华为受中国政府指挥。华为始终否认对国家安全构成风险。今年5月，美国政府宣布新规定，目的是限制华为采购用于5G网络设备及智能手机的重要芯片。

据路透社说，“荣耀”品牌通过自己的网站和第三方零售商在线销售手机，在中国低端手机市场上与小米、Oppo和Vivo竞争。其手机还销往东南亚和欧洲。根据市场研究公司Canalys的估计，在华为今年第二季度销售的5,580万部智能手机中，荣耀品牌占1,460万部或26%。