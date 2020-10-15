台军包机飞东沙群岛途经香港空域遭拒返航

台湾立荣航空公司一班军方包机，周四（15日）上午从高雄飞往东沙群岛途中，疑被拒入香港的飞航情报区，需返回台湾。台民航局证实，香港飞航区管中心指相关区域有危险活动，拒让包机进入，台方已向港府交涉，台民航局指摘香港飞航情报区未有事先发布飞航公告。

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据东网今天报道说，台军包机飞东沙群岛途中，疑被香港拒入空域需返航。该报道说，两岸关系愈趋紧张，台湾立荣航空公司一班军方包机，周四（15日）上午从高雄飞往东沙群岛途中，疑被拒入香港的飞航情报区，需返回台湾。台民航局证实，香港飞航区管中心指相关区域有危险活动，拒让包机进入，台方已向港府交涉。

台媒表示，该包机负责接载东沙岛上台湾的海巡署、国防部等部门工作人员往返。该包机于当日上午9时5分从高雄小港起飞，39分钟后突然返航。据民航规定，班机经过某空域时，需向香港飞航区管中心申报，并接受其引导。包机接获拒入指示后，基于安全理由决定返航。

据台民航局指，航班获香港区管告知，包机飞经的区域2.6万呎以下有危险活动，拒绝让包机进入相关区域。惟台民航局指摘香港飞航情报区未有事先发布飞航公告，台方已提醒港方未来应依国际惯例发布飞航公告，以免影响航班规划。

东网说，资料显示，飞行情报区由国际民航组织（ICAO）划定，是指为提供飞航情报服务、告警服务而划定范围的空间，而大多数国家或地区将其所辖空域划分成若干飞行情报区，包括邻近公海的上方空域。熟悉飞机的屯门区议员巫堃泰表示，香港民航处最近没有发出飞行员通知，指出该空域将会有相关军事或演习活动或任何活动，故认为要求立荣航空不准飞入香港飞行情报区而进入情报区内的东沙岛非常奇怪。