民调指多数美国人愿承担风险防卫台湾

据一项民调显示,多数美国人民愿意承担风险保护台湾不受中国的威胁。有专家认为,这是美国民众对以军事行动协防台湾在态度上做出的重要转变,它有可能形塑美国下一届政府对台湾的政策。美国智库专家对美国民众愿意为防卫台湾承担风险的态度发生变化感到意外。

广告 继续浏览后续

据美国之音今天报道说,民调指多数美国人愿为防卫台湾承担风险。在中国不断加大对台湾的军事威胁之际,一个新发布的美国智库民调显示,

华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)星期三(10月14日)发布“测绘未来美国中国政策路径图”(Mapping the Future of US China Policy)的民调结果,在针对美国一般民众及对亚太事务有影响力的思想领袖(thought leaders)所做的问卷调查中,在关于“美国是否应该为护卫盟友伙伴不受中国军事威胁承担风险”的问题上,得到的结果是多数人都认为美国应该为保护盟友伙伴承担风险,包括日本、韩国、澳大利亚、台湾,及南中国海未指明的盟国或伙伴。

这个民调以1到10为刻度来评估受访者认为值得承担风险的程度,10表示“值得承担重大风险”。

在针对一般美国民众进行的调查中,台湾得到的分数是6.69,其他依序为韩国6.92,日本6.88,澳大利亚6.38,而南中国海不知名盟国或伙伴是6.97。这个项目的平均分数为6或更高。

在对4百多位美国思想领袖进行的意向调查中,台湾得到的分数比起一般民众要来得更高,认为美国应该为防卫台湾承担风险的分数是7.93,其他依序是日本的8.86,澳大利亚8.71,韩国8.6,南中国海不知名盟国或伙伴7.12。这个项目的平均分数为7或更高。

美国之音说,该智库专家对美国民众愿意为防卫台湾承担风险的态度发生变化感到意外。

此外,调查结果也显示,在一般美国民众中,有六成比例认为美中两国存在军事冲突的可能性但不大可能发生,认为可能发生军事冲突的有26%,只有11%的人认为冲突不可避免。

这份民调显示,在经济上如何迫使中国改变经济政策方面,美国人在优先考虑国际协定还是直接征收双边关税上存在分歧。总体而言,35%的美国公众支持利用国际协定和规则迫使中国改变其经济政策,33%的公众支持使用经济制裁和关税等单边手段向中国施压。

据该报道称,在科技方面,71%的受访美国意见领袖拥护在美国的5G领域禁止像华为这样的中国公司。这个结果与接受访问的其它国家的意见领袖的想法相似。美国在高科技领域的77%的合作伙伴和盟友接受这个调查时表示认同在自己国家的5G领域禁止像华为这样的中国公司。美国在其它领域的50.9%的合作伙伴和盟友表示认同在自己国家的5G领域禁止像华为这样的中国公司。

根据战略与国际研究中心对调查的介绍,关于美国一般民众的调查是8月初针对1000名美国成年人进行的网路民调,至于美国思想领袖则是8月4日到31日底,对2700名包括国安、经济、人权专家、公民团体及国会幕僚等人士所做的调查,回收样本为440件。