美国上诉法院诺快审抖音特朗普政府上诉案

美国一家上诉法院周三同意加快审理司法部提出的上诉请求，此前司法部对阻止政府实施TikTok下载禁令的裁决提出了上诉。

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据路透社说，美国上诉法院同意加快审理有关TikTok初步禁令的政府上诉请求。此案因9月27日，美国华盛顿地区法院法官Carl Nichols发布了一项初步禁令，阻止美国商务部实施禁止新用户从苹果公司和Alphabet旗下谷歌的应用商店中下载这款中资短视频分享应用的禁令，美国政府不服上诉而引发。

位于华盛顿的一家美国上诉法院表示，所有案情摘要都应在11月12日之前提交，之后还要进行口头陈述。

Nichols计划在11月4日就是否允许美国政府禁止与TikTok作交易的行政令举行听证会。政府限制措施将于11月12日生效。

抖音TikTok周三寻求获得临时禁令以阻止该限制措施。该公司披露，美国TikTok用户平均每天在该应用上发送8,000万条讯息，并分享4,600万条视频。该公司称，美国政府“没有证据表明TikTok源代码被侵入、分享或用于不法目的；没有证据证明中国政府曾经获得过任何Tiktok用户的数据，更不必说美国用户的数据；也没有证据表明TikTok的推送机制系统性地偏向中国(或其他任何方面)的政治利益。”

沃尔玛WMT.N和甲骨文ORCL.N正就入股新公司TikTok Global展开谈判，该新公司将负责TikTok的美国业务。

据路透社说，福克斯商业记者在推特上表示，白宫可能会等到大选后再就TikTok与甲骨文的合作出台进一步规定。