邓炳强指港警合谋绑架12港人是含血喷人 但拒回应警方有否监察偷渡行动

12名港人涉嫌企图偷渡到台湾途中被大陆拘捕一事，遭香港传媒引用飞行服务队纪录揭发，警方全程监视12人偷渡行动，反驳警方谎称对事件「不知情、没参与」的说法，更有评论据此质疑香港警方不阻止12人的偷渡，效果等于与中国公安「串谋绑架」12人，警务处长邓炳强昨公开否认「绑架」之说，但拒绝透露有否利用飞行服务队监察12人的偷渡行动，更不回应有否撒谎以致影响警队公信力。

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质疑警方合谋把12名偷渡港人「送中」的，有不少评论员，但警务处长邓炳强昨(14日)天会见记者时，只点名前香港众志秘书长黄之锋，称他指控警方串谋绑架12名港人到中国内地是「含血喷人」，是虚假指控，他形容，12人是自行安排逃走，「与人无关」。

记者曾以不同方法多次查问警方是否有使用飞行服务队监察12人的偷渡行动，包括曝光的飞行服务队飞行纪录是否虚假？飞行服务队是否巧合地在12人被截获的上空出现？邓炳强只是重申，警方经常与不同人士合作，不会公开行动细节，否则会令罪犯有机可乘。

至于警方和邓炳强均曾表示，警方对12人之事不知情、没参与，曝光数据显示警方在广东海警公布8月底公布23日截获12名港人之前已知情，这种撒谎行动会否影响市民对警队的公信力，邓炳强重申，他是当日早上从传媒得知事件。

九龙城区议会开先河拒与邓炳强会晤 港府表遗憾

邓炳强昨天主动召开记者会，原意是批评九龙城区议会取消他今天到区议会会议解说治安的议程，他质疑，区议员不敢让他出席会议，是否怕听到真话，对区议员不利。

事缘九龙城14名民主派区议员联署信件，要求剔除会面议程，称警方和港府过去不尊重各区区议会，认为是次以「交流」之名到区议会，是「一场低级、自说自话、充满伪善与谎言的政治样板戏」，而由于联署的区议员超过该区全体议员的一半，主席萧亮声决定按议员要求取消今日会面。

邓炳强回应事件时称，区议员拒绝他到议会的理由不合理，只是「借口」，他强调自己是「有问必答」，「可能我的答案不是他们想听」，反问有关区议员是否担心他的正义及真话，道破一班区议员的谎言，所以取消会面。他认为，区议员惧怕与他对话，有负市民所托，令市民失望。

九龙城区议会主席萧亮声反驳指，邓炳强或警务处其他代表以往出席区议会会议时，对议员提问只是不切实际地「游花园」，并非直接回应，相信公众可以自行评价邓炳强是否「有问必答」，认为毋须浪费议会宝贵时间。

该区民主派区议员亦发表声明回应邓炳强的说法，指从不惧怕与任何级别官员会面，但希望避免邓炳强于会上自说自话。区议员又指，过去提交多项涉及警队的议程，包括建议否决警队加薪、谴责警察不依警队条例等，警方都拒绝派员出席或拉队离场，希望双方是有意义的交流，而不是笼统的会面。

民政事务局亦就区议会剔除议程表示不满和遗憾，认为九龙城区议会「企图关上与政府部门交流、沟通和合作的大门」，呼吁区议员和平理性、相互尊重。

本届区议会由民主派主导，与港府关系日见紧张，日前首次出现区议会驱逐与会警方代表离场，今次九龙城区议会剔除会面议程，亦是以往闻所未闻。