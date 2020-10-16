中国驻加大使警告加拿大不要接纳香港民主抗议人士

中国驻加拿大大使丛培武周四警告加拿大不要向香港民主抗议人士提供庇护, 并称这样做会危害在香港的加拿大公民和商界人士安全，引发加方外交强烈回应“不可接受”如此言论。

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丛培武是在周四举行的一场中加建交50周年线上新闻发布会上做此番表述的。在谈到加拿大向一对曾参与去年反送中示威运动的香港夫妇提供庇护时，他说，“我们敦促加拿大政府不要对这些香港暴力罪犯提供所谓的政治庇护，因为这是对中国内政的干涉，只会使这些暴力罪犯更猖狂。”

他同时警告，如果加方真的关心香港的繁荣稳定，真的关心在港30万加拿大公民的健康安全，并希望保护大量在香港经营的加拿大公司，那么就应支持中国在香港打击这些暴力犯罪的努力。

丛培武的讲话立即激起加拿大外交的回应，加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）说，他认为中国大使的言论“完全不可接受并令人不安”，这表明两国之间的紧张关系日趋严重。

商鹏飞表示 “我已要求我的部门与大使接洽，以阐明加拿大永远站在保护人权和保护在世界各地加拿大人权利一边的立场”。

中加关系自2018年底加拿大应美国要求逮捕华为财务总孟晚舟以来严重恶化。目前华为正试图取消加方司法部门向美国孟晚舟引渡程序。在孟晚舟被捕之后，中国拘捕了两名加拿大人，前外交官康明凯和商人斯帕弗，加拿大领馆一直试图看望两人，但都被中方局拒绝。先前有报道说，两名加拿大人的景况令人担忧：被关在全天亮着灯的牢房里，而康明凯的眼镜