中美关系过山车 北京再高宣抗美援朝称仍不犹豫浴血一战

今年是韩战爆发70周年，在美中关系恶化下，中共官方近来刻意拉高“抗美援朝”宣传调门，被认为是在强调“中国不会屈服”。中国环球时报稍早撰文称如果美国对中国“挑衅和攻击”，中国同样“不会犹豫与美军浴血一战”。有专家认为，高调纪念“抗美援朝”旨在告诫美国，双方在历史上交过手，但中国并没有屈服。中国媒体没有提及抗美援朝所指的韩战另一方，是包括美国在内的联合国名下的多国军队。

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据中央社今天报道说，韩战70周年美中失和，北京拉高宣传抗美援朝。1950年10月25日是中共官方设定的“抗美援朝”纪念日，而今年的“抗美援朝”70周年即将到来。届时官方、媒体及中国民间对这个官方设定的重要历史有何反应，成为外界感兴趣的焦点。

今年是韩战爆发70周年，在美中关系恶化下，中共官方近来刻意拉高“抗美援朝”宣传调门，被认为是在强调“中国不会屈服”。在此氛围下，连韩国BTS成员提及韩战也引发风波。

中共外围官媒环球时报9月底的一篇评论文章，被认为是拉高当年“抗美援朝”精神宣传，反映当今美中关系的代表作。内容提到，当年美军统帅麦克阿瑟和华府都认为中国不会出兵，但美国“因为那次误判而损失惨重”。文章更扬言，如果美国对中国“挑衅和攻击”，中国同样“不会犹豫与美军浴血一战”。而这篇文章的背景，则是美国9月初在加州外海岛屿展开的无人机海上攻击演习，引发中国强烈关切。

中国关切的原因，一是这场演习被认为是在剑指中国占领的南海岛礁，象征未来美军可用无人机攻击这些岛礁；二是参与演习的美军臂章上，印有无人机飞越红色中国领土的图案。特别是后者，除引发中国网络强烈反弹，环时文章更指这是“激进的挑衅”。除了评论文章，像是官方扩大举行并报导韩战阵亡共军遗骨返国仪式，以及官媒播出“抗美援朝”老电影及纪录片，都反映了官方拉高宣传调门的意图。

该报道说，在这一氛围下，韩国当红流行音乐团体“防弹少年团”（BTS）团长RM（金南俊）的发言，立刻引起中国网友强烈不满。RM日前在获颁美国范符立特奖时表示，“今年适逢韩战70周年，应永远铭记（韩美）两国共同经历过的苦难历史，及为此牺牲的无数男性与女性”。但众多中国网友却认为，中国当年“抗美援朝”时死伤惨重，RM及所属的BTS涉及“辱华”。之后，RM代言的产品纷纷在中国下架。

据中央社说，对于中共官方拉高宣传调门的作法，中国学者则持正面看法。香港明报引述中国人民大学外交学系教授王义桅认为，以往官方对“抗美援朝”纪念较低调，主要是有中美、中韩关系的考量。但如今美国正建立排除中国的“新冷战联盟体系”，让中国不必再考虑太多。中国军事专家岳刚认为，在今天美国对中国极限施压，中国被迫与美国针锋相对下，全面发掘和宣扬“抗美援朝”精神，可加强中国“反抗美国霸权的底气”。而高调纪念“抗美援朝”旨在告诫美国，双方在历史上交过手，但中国并没有屈服。