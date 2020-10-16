党委书记被内部利益集团斗倒？成都大学书记绝笔信后失联今传寻获其遗体

中国成都大学党委书记毛洪涛昨天发出绝笔信，控诉遭到校长王清远的利益集团斗争后失联。中国媒体今报消息说，毛洪涛的遗体已在他家附近的河边寻获。中央社说，但至截稿，官方尚未证实。党委书记是中国大学的“一把手”，位居校长之上，但校长竟能斗到毛洪涛以死相谏，大陆网友群起要求中央介入调查，本案恐将引发一连串政治风暴。至此网络没有关于成都大学校长王清远的辩词或澄清。

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据中央社今天报道称，成都大学书记发绝笔信后失联。据陆媒指：遗体已寻获。消息说，中国成都大学党委书记毛洪涛15日发出绝笔信，控诉遭到校长王清远的利益集团斗争后失联。

中央社指，党委书记是中国大学的“一把手”，位居校长之上，但校长竟能斗到毛洪涛以死相谏，大陆网友群起要求中央介入调查，本案恐将引发一连串政治风暴。

经济参考报中午消息说，数个消息来源确认，毛洪涛的遗体已被找到，地点在他位于成都温江住家附近的江安河畔。

成都大学办公室工作人员则表示，尚不清楚情况；而该校宣传部办公室及数名领导人，包括成都市教育局主要领导的电话，则一直无人接听，也未回复短信。

新京报说，成都天地圣苑礼仪服务有限公司的一名工作人员上午透露，今天早上7时许，公司收到一具遗体，“登记的名字是毛洪涛，今年50岁左右。公安部门的法医已经到他们公司进行了尸检”。

毛洪涛居住地所在的成都市公安局温江区分局一名工作人员表示，关于毛洪涛失联一事的最新进展，目前他们部门并不清楚，可以关注相关部门的发布会进行了解。

据消息，15日早上6时许，毛洪涛在自己的微信朋友圈发出绝笔信后，手机始终处于关机状态，其家人、同事无法联系到他。多方随即报警，警方受理后介入寻找。

成都大学昨天随后发表声明称：“今晨，成都大学党委书记毛洪涛同志在个人微信朋友圈发文引发关注。成都大学立即成立工作专班，正配合相关部门开展调查，进展情况将及时公布。”

根据陆媒取得的截图显示，毛洪涛在绝笔信直指成都大学校长王清远是他遇过最极致的小人、伪君子，披着学者的外衣，满心名利追逐，在成都大学建立起的利益集团和独立王国，强力防御著全面从严治党和党委领导下校长负责制的政策要求。毛洪涛控诉王清远“连续挤压三任党委书记，而我是被害最深当然也是最强烈的。一年多来，本人受到的伤害和不公，今生极致”。毛洪涛并称，他和王清远表面上是校长与书记的意气之争，背后是“深刻的正义与邪恶较量”。但他没想到制度机制建设、治理体系健全如此艰难，“甚至无助到付出生命的代价”。

毛洪涛发绝笔信失联后，震惊大陆社会，光是微博阅读数就超过4亿次，但官方疑似介入冷却，相关话题被挪出热搜榜，引发大陆网友痛批，并群起呼吁中央介入调查。

至此网络没有关于成都大学校长王清远的辩词或澄清。