北京推出“摆摊”新规 强调不是“地摊经济”

北京推出“摆摊”新规，允许临时占用公共空间进行特色经营活动，官方解读称，这不是乱摆乱设的“地摊经济”。

广告 继续浏览后续

《新京报》报导，北京市商务局等六部门制定推出《关于疫情常态化防控期间临时占用公共空间开展特色经营活动的有关工作意见》，提出疫情常态化防控期间，合规企业可以临时占用公共空间，在“规定时间、规定区域“内，”限定品类“摆摊设点。

中国国务院总理李克强在今年全国两会提出“地摊经济”，然而不到十天时间，从《北京日报》到“央视”，纷纷刊播评论反对地摊经济。因此有评论指“李克强地摊，十天就收摊”。

什么人可以临时占用公共空间进行特色经营活动？普通人能随便上街摆摊吗？根据北京市最新提出的《意见》，已入驻商圈、特色消费街区、步行街区、商业综合体等区域的合法企业，可以按照政府划定区域，在本商圈、特色消费街区、步行街区、商业综合体自有用地(用地红线)范围、合理规划的经营区域内，可进行餐饮等特色消费活动。

其中，临时占用公共空间的企业，应持有有效证照；餐饮企业不得在露天环境下从事食品加工製作、烧烤食品、制作饮料等行为。

《北京日报》指出，这次北京市提出的临时占用公共空间开展特色经营活动，与之前备受关注的“地摊经济”有明显区别。

官方在公布的解读中提出，这除了是疫情常态化防控期间的阶段性措施，并且统筹划定经营区域，限定经营时间、经营品类，严禁占用城市道路经营，不是乱摆乱设的“地摊经济”。

《意见》还提出，临时占用公共空间进行特色经营活动，采分级分类管理和“谁同意、谁管理”原则，实行市、区、街乡镇三级管理，按照市级指导、区级统筹、街乡镇实施的原则进行。

目前北京市已选取望京小街、前门大街、百荣世贸等共60多个点位，组织进行商户特色经营工作。明年还计划在16个区分别选取2至3条大街作为示范街试点。