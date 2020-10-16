台海紧张来了？深圳传促民众储备应急

本周初，中共总书记习近平视察对台前线城市潮州，向驻守当地的海军陆战队士兵喊话，在他离开后，深圳市发布《深圳市家庭应急物资储备建议清单》，指导民众应对灾害，这两件事几乎同时间发生，引起当地群众联想到，是否与台海紧张气氛有关。网上有问，难道福建要出事，厦门要打仗吗？

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据自由亚洲今天报道说，本周一（12日），中共总书记、中央军委主席习近平到广东潮汕地区视察期间，前往中国大陆对台前线城市潮州，慰问海军陆战队士兵，两天后的周三（14日），深圳市应急管理局发通知，指导市民应对灾害。

据深圳市应急管理局发布的《深圳市家庭应急物资储备建议清单》分为“基础版”分别从应急物品、应急工具、应急药具，对常见灾害和适用所有灾种列出所需物品。比如多功能应急手电筒、救生哨、灭火器、呼吸面罩等，“扩充版”包括食品、生活用品、应急物品、应急工具。中国网民对此感到惊讶，微博网民“大象”留言称，这时候发布这消息，不联想都难啊，也有人写道，福建要出事吗，厦门方面要打仗吗？

据该报道，中共中央军委主席习近平本周在潮汕地区视察海军陆战队。他说，海军陆战队是两栖精锐作战力量，在维护国家主权安全和领土完整、维护国家海洋权益、维护国家海外利益方面肩负着重要职责。习近平还说，“把握海军陆战队建设管理和作战运用特点规律，加快推进转型建设，加快提升作战能力，努力锻造一支合成多能、快速反应、全域运用的精兵劲旅。”

自由亚洲说，中国近期加紧在台湾岛周边的军事活动。今年前9个月，中国就对台湾的防空识别区出动战机1710架次，进行空中侵扰，并实施1029次海上侵扰。台湾国防部表示，自今年初以来1月以来，台湾空军被迫紧急起飞4132架次，同比增加了129％。在过去一个月，有近40架中国战机越过台湾海峡中线，进入台湾西南防空识别区。