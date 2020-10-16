台湾报2016年至今仍有48台人在中国失联

台湾大陆委员会发言人邱垂正今天表示，2016年至2019年，赴陆失联台人仍有48件案还未能确认行踪，部分可能是未能与陈情人取得联系，目前这些案件正在逐一盘点。 中国大陆国台办发言人朱凤莲今晚声称，这与事实“严重不符”，在陆方协助下，其中很多人已与家人取得联系或返台。

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据中央社报道称，台湾陆委会指台人赴陆2016年至今仍48失联。消息说，台湾大陆委员会发言人邱垂正15日表示，2016年至2019年，赴陆失联台人仍有48件还未能确认行踪。

中共官媒央视近期炒作“台谍案”，邱垂正今天在陆委会例行记者会，面对媒体提问时表示，中共接二连三对从事两岸交流人士，以所谓“破获间谍”名义，滥捕并编造子虚乌有、罗织入罪的剧情，一再恶意政治炒作，刻意破坏两岸关系与正常学术交流。据邱垂正表示，陆委会谴责北京当局，企图干扰台湾社会，恫吓台湾人民的粗劣行径，并严正警告对岸，应立即停止这种恶劣操作，同时提醒民众，参与两岸交流将出现潜在风险。

媒体询及海峡交流基金会去年曾公布数据，指自2016年5月20日以来，海基会共受理149件国人在陆失联陈情案，其中有67件至今无法取得具体行踪讯息。

据该报道，邱垂正对此说明，目前这些案件正在逐一盘点，其中101件已确认台湾民众行踪，有些人已返台，或已知其关押处所及案件进度；另外还有48件则还未能确认，有可能是失联或未能与陈情人取得联系，现有的案件是如此。

至于遭对岸指控为“台谍”的李孟居等人，邱垂正也表示，陆委会将保护个案的安全跟尊重家属意愿，尽力提供协助。

据中央社今天报道说，针对陆委会昨天表示，2016年起有149件台人在陆失联陈情案，中国大陆国台办发言人朱凤莲今晚声称，这与事实“严重不符”，在陆方协助下，其中很多人已与家人取得联系或返台。朱凤莲并宣称，由于“民进党当局”拒不承认“九二共识”，破坏两岸共同政治基础，导致国台办与陆委会、大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会联系沟通机制停摆至今。

据朱凤莲又说，“陆委会所谓149例台胞在大陆失踪的说法与事实严重不符，完全是恶意炒作”。事实上，在大陆有关方面“协助”下，“很多所谓失联台胞已经与家人取得联系或返回台湾”。