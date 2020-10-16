爆院内感染 青岛普筛5天验完千万人

山东省青岛市上周末突发新冠肺炎本土确诊病例，经五天来全市人员核酸检测，到15日已完成全市1089万人的检测，检验报告均为阴性。青岛官方承认这是一起院内感染所导致的疫情。

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青岛在10月11日出现三例新冠肺炎无症状感染者，经检测密切接触者共有9例核酸检测阳性。青岛随即连夜全市排查，仅5天全部查清，美国多家媒体称青岛的防疫速度和防疫效率“太令人吃惊了”。

青岛市官方15日表示，疫情发生后，共调集30多名专家8百名警力全力调查，以大数据分析各类人员时空轨迹资讯数亿条，最终判定本起疫情是一起医院聚集性疫情，排除由社区传播传入医院内的可能性。

调查称，此次感染的源头是9月的青岛港疫情两名感染者在市胸科医院隔离观察期间，曾离开封闭病区到ＣＴ（断层扫描）室检查。因防护消毒不规范，导致ＣＴ室被病毒污染，进而传染次日上午到同一ＣＴ室检查的李姓住院病人和牛姓看护，并将病毒带入结核病区，导致疫情在医院内传播。

15日，青岛市卫生健康委主任隋振华与青岛市胸科医院院长邓凯两人遭停职调查。让人讶异的是，隋振华是兽医出身，担任过7年市畜牧兽医局局长和1年市林业局长，去年1月才被任命为市卫健委主任，先前从事的工作与民众健康安全毫无关系。