菲律宾声称：恢复南海争议海域勘探是为了加速与北京谈判

菲律宾政府16日表示：决定恢复2014年喊停的其在南海争议海域探勘石油与天然气活动。并声称菲律宾寄希望此举可能会加速与北京针对共同探勘能源方案的谈判。

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菲律宾在外海的探勘活动是在2014年喊停，当时因中国也对这片被认为蕴藏丰富天然资源的海域宣称拥有主权，引发中菲两国的冲突升高。

2016年就任菲律宾总统的杜特蒂（Rodrigo Duterte），一改其前任反对北京声索主权的立场，甚至还将有利于菲律宾的国际仲裁决定放置一边，大打与北京友好牌，并于2018年开始，与中国磋商联合勘探有争议的水域。

据法新社马尼拉16日报道：菲律宾能源部长库希（Alfonso Cusi）告诉记者：2014年的暂停决定如今解除了，他确信此举将加速协商。此外，恢复在南海的探勘活动也有助于提振菲律宾因疫情受创的经济，并带动投资。他还解释说，重启探勘与开发活动的决定是菲律宾单方面的，政府拍板前并未知会北京当局。

菲律宾大学法学院海洋事务暨海洋法研究院主任巴童巴卡（Jay Batongbacal）对法新社表示，恢复探勘意味着菲国维护这片海域主权的意愿日增。恢复探勘使我方发挥一定的影响力，表明对于这些资源，我们是认真执行我们所拥有的合法管辖权。