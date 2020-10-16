蓬佩奥再要求美国年底前全部关闭孔子学院

美国国务卿蓬佩奥表示，孔子学院佯装成文化语言机构，但实质是为中共进行影响力行动。他说，美方无法接受北京得以存在孩童教室中，因此要求美国孔子学院年底前全部关闭。评论说，相较过去发言，蓬佩奥今次对孔子学院问题态度明显强硬许多。根据美国非营利全国学者联合会（National Association of Scholars）统计，截至今年9月7日，美国国内共有67间孔子学院，其中5间预计年底前会关闭。2017年4月时，全美共有103间孔子学院。

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据中央社今天报道说，蓬佩奥要求美国孔子学院年底前全部关闭。蓬佩奥（Mike Pompeo）是美国时间16日上午接受佛罗里达州广播节目“早安奥兰多”（Good Morning Orlando）、印第安纳州广播节目“早安新闻”（The Morning News）等多家媒体访问，皆谈到美国校园内孔子学院问题。蓬佩奥表示，孔子学院佯装设立目的是文化交流与教导中文，但实际上是北京影响力作战的一环。透过这些学院，中共努力在美国校园发挥其全球影响力，并得以在孩童教室中实质存在，令人无法接受。

据蓬佩奥说：“我们要求每间学校在年底前关闭他们的孔子学院，不只是在大专院校，也包含高中与幼儿园到12年级（K-12）的各级学校。”据蓬佩奥强调，孔子学院是受到中共担保的外宣组织，不应存在于美国教育机构内。

据该报道，此外，蓬佩奥表示，对于那些持美国签证、代表中共参与孔子学院运作的人士，美方也希望确保他们无法再进入美国课堂。

相较过去发言，蓬佩奥今天对孔子学院问题态度明显强硬许多。他9月接受大众财经新闻网（Fox Business Network）访问时，仅说“希望”年底前美国孔子学院数量能归零，并对此目标表达乐观。蓬佩奥本月9日与教育部长戴弗斯（Betsy DeVos）联合致函美国高等教育机构时也指出，国务院8月虽将管理美国国内孔子学院的“孔子学院美国中心”（Confucius Institute U.S. Center）列为“外国代表机构”（foreign missions），但无法迫使各校采取任何作为。

不过，两人要求各校董事会与人员，审慎检视校园内与中国政权相关活动，并考量评估学校是否有维护到学生人身安全、学术自由、机构自治及资讯透明等。

据该报道，针对蓬佩奥是否有向美国各级学校提出关闭孔子学院的正式要求，以及未照做学校是否会面临任何后果，截至发稿为止，国务院尚未回复记者邮件询问。