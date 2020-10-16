贸易战新战场？煤炭之后中国瞄准澳棉花

一名澳洲政府消息人士和两名得到情况通报的中国棉花贸易商周五表示，中国已指令棉厂停止购买澳洲棉花。这是中澳贸易关系恶化的最新迹象。此前中国暂停进口澳大利亚煤炭，引发反响，但也引发中国国内煤炭价格大涨。今年5月，中国对澳洲大麦征收了总计80.5%的反倾销和反补贴税，实际相当于叫停了这项规模约10亿美元的贸易。中国周二表示，也已开始对澳洲葡萄酒进口展开反倾销调查。

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据路透社今天引述消息人士报道说，中国指示棉厂停购澳洲棉花 否则将面临高关税。中国是澳洲棉花的最大买家，2018/19作物年度这项贸易额达到约9亿澳元(6.37亿美元)。

路透社说，就在几天前，传出中国下令暂停进口澳洲煤炭的报导，逼得澳洲政府急忙查证这项消息。

据澳洲政府一位消息人士表示，“棉厂基本会获得可以进口的棉花配额，而实际上他们被告知，如果他们购买我们的棉花，明年可能就不会获得配额。” 路透社说，这位消息人士从在华澳洲官员那里了解到相关情况。据该消息人士称，如果中国棉厂继续从澳洲购买棉花，他们可能要面临40%的关税。因未获授权讨论此事，消息人士不愿具名。

澳洲贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)在一封电邮中表示，澳洲政府“知悉(棉花)出口情况变化”，并警告中国不要采取阻碍贸易的措施。据伯明翰说，“妨碍生产商公平竞争能力，可能构成中国违反国际承诺，澳洲将会非常严正看待。”

该报道说，中国驻澳洲大使馆未立即回覆置评要求。

两家中国棉花贸易商表示，许多工厂已在本周初或上周收到口头指示。此举将打击高等级棉花的供应。

海关数据显示，中国2019年进口了约40万吨澳洲棉花。