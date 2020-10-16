里根战斗群驶近台湾 解放军急派运8反潜机近台空

美国海军昨（15日）证实中方忧虑，雷根号航舰打击群回到南海，中国半官方性质的美军动态追踪机构今（16日）指出，雷根号航越中沙附近，从其航行路径来看，该航舰正朝台湾方向航行，未来可能会抵达菲律宾吕宋岛西方海面。解放军周四至周五期间，20小时内三度派出军机飞入台湾西南空域，台军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离，并以防空导弹追踪监控。

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据自由时报今天报道称，现身中沙群岛！美军里根号航舰传朝台湾方向航行。消息说，美国第七舰队司令部、太平洋舰队指挥部分别在官网证实，里根号航舰打击群已在15日返回南海，是今年第3度在该海域行动，阵容包括第五舰载机联队（CVW-5）、提康德罗加级飞弹巡洋舰“安提坦号”（USS Antietam USS CG 54）、海尔赛号驱逐舰 （USS Halsey DDG-97）、约翰·S·麦肯号驱逐舰 （USS John S. McCain），该打击群近期活动于印度洋，2度穿越麻六甲海峡，完成整个印太地区的多国演习。

美军指出，航舰打击群在南海期间，将持续执行海上安全行动，执行舰载机飞行、海上打击、海陆部队战术等各式演训，此次行动迄今已航行近5.6万海里，约为10万3712公里，该打击群致力于维护美国盟友和合作伙伴，展示海军实力，能针对地区性的任何突发事件做出快速反应。

中国北京大学海洋研究院“南海战略态势感知计划”平台（SCS Probing Initiative）指出，里根号航空母舰于10月16日在中沙大环礁东南方被发现其踪影，目前位于吕宋岛西南方海面，该机构释出里根号最新卫星影像显示，里根号航舰正持续朝台湾方向前进，美军行动引发中方高度关注。

据东网今天报道称，台湾国防部证实，中国解放军一架运8反潜机，周四由大陆广东、福建省交界处的外海飞入台湾西南角后，继续以东南向飞入西南空域，再依相似路线飞返大陆沿海，同时是自9月以来，解放军机首度在夜间扰台。另至周五早上8时许，再有一架运8反潜机飞入西南空域。台媒报道，下午1时许再有一架解放军机飞入同样空域，与前一晚的航行高度同样是4000米；台空军升空警戒、广播驱离。

台湾空军年度例行重大演训“天龙演习”，将于本月19至30日在花莲佳山空军基地举行，以各项竞赛检视空军人员的战备成果。解放军近期频频飞入台湾西南空域，一度传出空军有意取消演习。台国防部回应称，空军战力足够应对，天龙演习将如期举行。