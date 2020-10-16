钟南山称白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效 股票应声大涨

中国国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山表示，研究团队开展了一系列体外研究发现，白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效。据港媒说，消息刺激白云山股价急升；白云山股价最新报21.55元，升逾12%，盘中高见21.85元，成交额1.05亿元；白云山 A股最新升7.9%，报33.52元人民币。消息没有提及体外研究细节。

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据香港经济日报今天报道说，白云山炒高逾1成，钟南山称白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效。

据《南方日报》引述国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山表示，研究团队开展了一系列体外研究发现，白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效。消息刺激白云山股价急升；白云山 （00874） 股价最新报21.55元，升逾12%，盘中高见21.85元，成交额1.05亿元；白云山 A（沪：600332）最新升7.9%，报33.52元人民币。

据该报道说，白云山板蓝根、白云山覆方板蓝根科研成果计划在澳门产业化，成为广药集团澳门国际总部成立后首个落地项目。该项目将由钟南山担任首席科学家，领导团队开展白云山板蓝根研究成果的快速、高效转化。