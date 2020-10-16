香港拒绝台军包机预演切断航线？ 国民党警告东沙易攻难守

台湾一架军方包机昨日（15日）飞往东沙群岛途中，因被拒进入香港空域而需要折返，引起各界关注。国民党智库召集人林郁方今日（16日）向台媒表示，东沙群岛具有重要战略价值，但一旦爆发军事冲突，外岛“易攻难守”的软肋就会曝露，解放军有能力随时切断台湾本岛与东沙的联系，今次事件就是例证。

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据香港经济日报今天报道称，国民党智库指东沙易攻难守，解放军能随时切断航线。据国民党智库召集人林郁方今日指，解放军在昨日的事件中可能暗中出手干预，其目的是强调“这是我的势力范围”。东沙等外岛是延伸战略纵深之处，但包机被迫折回显示，外岛的军事价值平常有加分，但战时是易被攻克的软肋。另外，中国大陆及美国军机近期密集在巴士海峡与西南空域进出，未来若战争爆发，该带将是主战场。

据该报道，至于台湾海峡的水深较浅，平均仅70米，且海面窄，一旦发生交战，双方船舰不会进出海峡，否则容易遭对方反舰导弹击沉。解放军机舰不断出没该带，估计是在搜集水文资料，与测试台湾军机如何反应。他强调，除非两岸关系缓和，否则大陆的报复手段恐怕只增不减。

香港经济日报引述媒体分析指，解放军舰队若从海南省出航，经巴士海峡前往太平洋，东沙群岛属于必经之地。解放军攻占东沙岛还可以为筹划南海防空识别区提供支援，故对解放军而言控制东沙实属必要。但亦有专家认为东沙战略价值不算太大，解放军如先攻东沙，只会令己失去突袭台湾本岛的机会，付出更大的战争成本。然而随着新式武器的问世，各种导弹的射程距离不断增加，外岛作为军事屏障的价值已快速减退，即使金门与马祖亦不例外。