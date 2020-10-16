NBA总经理摩瑞辞职 中国网络有疑与央视放软悄悄转播比赛有关

NBA火箭队总经理摩瑞宣布辞职后，中国央视体育频道发言人今天上午说，任何企图伤害中国人民感情的言行都要付出代价，希望摩瑞“一路走好”。发言人重申，“任何企图伤害中国人民感情的言行都要付出代价”。摩瑞辞职的消息，今天上午跃为中国热搜新闻，中国大陆网友一面倒叫好，并认为这就是央视复播NBA的交换筹码。

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据中央社今天报道称，NBA火箭队总经理摩瑞（Daryl Morey）辞职，央视称：一路走好。而NBA休士顿火箭队总经理摩瑞2019年10月在推特支持香港示威者争民主，引发中国政府不满。中国央视体育频道发言人今天上午说，任何企图伤害中国人民感情的言行都要付出代价，希望摩瑞“一路走好”。

去年10月4日，摩瑞在推特上贴出“为自由而战，与香港站在一起”，被解读为力挺香港“反送中”抗争后，因为摩瑞与NBA拒绝道歉，官媒央视带头抵制，先停播火箭队赛事，其后更全面停播NBA赛事。相隔一年后的10月10日，央视体育才复播NBA总冠军赛，并称这是“正常的转播安排”；但摩瑞当时尚未辞职，NBA也未道歉，央视因此遭大陆网友冷嘲热讽。

据中国央视新闻，中央广播电视总台央视体育频道发言人16日上午称，已经获悉摩瑞辞职，对此“不作评论”，祝贺史东（Rafael Stone）升职为火箭队新任总经理。央视发言人重申，“任何企图伤害中国人民感情的言行都要付出代价”。希望摩瑞“一路走好”。

据中央社说，摩瑞辞职的消息，今天上午跃为中国热搜新闻，中国网友一面倒叫好，并认为这就是央视复播NBA的交换筹码。不过中国媒体相对谨慎，除了指NBA在中国全面复苏有望，并未将摩瑞走人的原因与央视复播联想在一起。

据中国NBA名嘴苏群在腾讯网发文称，摩瑞辞职应该要感谢此前淘汰火箭队的湖人队。“要不是湖人，这件事还真不好办”。他并称，过去一年，NBA经历了史无前例的痛苦。湖人和球星詹姆斯（LeBron James）拯救了火箭，拯救了NBA，“至少拯救了NBA在中国的未来”。

因为摩瑞遭到中国抵制，NBA总裁席佛（Adam Silver）此前估计联盟将损失4亿美元（约新台币116亿元）；火箭队更因此失去中国厂商的赞助与大陆球迷的支持。

该报道没有提及摩瑞辞职的原因以及是否与中国议题有关。