上海托福考名额5分钟抢光 网讽并曝高官子女留美

中国托福官方近日开放明年考试报名，不料北京与上海考区1月到8月的名额仅仅5分钟就被抢光。台媒引述中国网络讽刺说，果然“反美是工作，留美是生活”，并有网友挖出杨洁篪、耿爽、华春莹等中国高官儿女留美的消息，笑称“反美是工作，留美是生活”。至此没有看到官方消息驳斥假新闻。

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据自由时报今天报道说，“反美是工作，留美是生活”，北京、上海托福考名额5分钟抢光。托福（TOEFL）是留美重要考试之一，中国托福官方近日开放2021年托福考试首波报名，没想到北京与上海的考生仅仅5分钟就把明年1月到8月的考试名额抢光光，让网友笑称果然“反美是工作，留美是生活”。

该报道综合中国媒体消息，中国托福官方14日上午10时正式开放明年托福考试首波报名，不料北京与上海考区1月到8月的考试名额刚开放5分钟就被抢光，让许多人相当震惊。托福官方则说，之后每周三、五都还会释出考试名额，请考生不要着急。对此，中国网友感叹“国内媒体把美国黑得体无完肤，托福考位还是5分钟就被抢光”、“身体最诚实”、“出心似箭”、“再不跑来不及了”，并有网友挖出杨洁篪、耿爽、华春莹等中国高官儿女留美的消息，笑称“反美是工作，留美是生活”。