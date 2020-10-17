习近平下令脱贫攻坚不获胜不收兵

中共总书记习近平今天借由“国家扶贫日”表示，党中央坚定如期完成“脱贫攻坚”目标决心不动摇，“不获全胜绝不收兵”。而中国国务院扶贫办也说，脱贫攻坚目标任务接近完成。

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据中央社今天报道称，习近平促脱贫攻坚不获胜不收兵，官方指接近完成。

今天是中国官方订定的“国家扶贫日”。该报道引述新华社消息，习近平今天对脱贫攻坚工作作出指示，脱贫攻坚不获胜不收兵。中央社说，而中国国务院扶贫办也在今天公布数据，试图佐证脱贫攻坚目标已接近完成。

据习近平说，2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。面对新冠肺炎疫情和严重洪灾考验，党中央坚定如期完成脱贫攻坚目标的决心不动摇。在全党、全社会“戮力同心真抓实干，贫困地区广大干部群众顽强奋斗攻坚克难”下，脱贫攻坚“取得决定性成就”。他表示，现在脱贫攻坚到了“最后阶段”，各级党委和政府务必保持攻坚态势，“善始善终，善作善成，不获全胜绝不收兵”。

据习近平说，各地区、各部门要总结脱贫攻坚经验，发挥脱贫攻坚体制机制作用，接续推进巩固拓展攻坚成果与“乡村振兴”有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定，多措并举巩固脱贫成果。

据中央社，同一天，中国国务院扶贫办公布数据，指全国现行标准下的农村贫困人口，从2012年底的9899万人减为2019年底的551万人，贫困发生率由10.2%降至0.6%，贫困县从832个减少到52个。中国国务院扶贫办说，今年以来已对全国剩余52个贫困县和脱贫难度大的1113个贫困村“挂牌督战”，目前成果显著。