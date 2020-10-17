五中全会前一”中“老虎落马 国家能源局贪腐高危单位？

中国国家能源局再有高层被查。正值中共月底举办19届五中全会前，据中纪委网站17日今天披露，国家能源局副局长刘宝华因涉嫌严重违纪违法，于今天上午被宣布接受调查。有消息说此官连日来尚在视察。在此之前，中国国家能源局多名正副官员均被打贪落马并遭判刑。

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据东森新闻今天报道称，中纪委“五中全会”前打虎，能源局副局长刘宝华被查。在此之前，刘宝华的上司、中国国家能源局前局长努尔·白克力，已于去年12月因犯受贿罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，副局长王晓林也已经被查，还有刘宝华的前任、中国国家能源局核电司原司长郝卫平，因受贿1240万余元，2016年10月在北京一中院获刑12年半。

据中共中央纪委国家监委网站通报，刘宝华，男，汉族，1963年8月出生，河北宁晋人，曾在水利电力部、能源部、电力部等单位工作，1998年7月起进入国家电力系统，相继在国家经贸委电力司、国家电监会市场监管部工作。刘宝华2013年6月进入大陆国家能源局后，历任市场监管司司长（正司局长级）、核电司司长等职，2017年8月起任副局长；今年9月28日，是他最后一次公开亮相，于一场记者会上，介绍电力行业优化营商环境的情况。

该报道说，除刘宝华外，中纪委17日亦宣布另一官员被查讯息，为住房和城乡建设部（住建部）法规司副司长陈伟，因涉嫌严重违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻住房和城乡建设部纪检监察组、山东枣庄市监察委员会的监察调查。

据东森新闻，中共将在本月底召开19届五中全会，为未来五年“十四五”时期发展进行规划，审议“中共中央委员会工作条例”，确立党的领导和强化国家治理，预计进一步强化“维护以习近平为核心”的党中央权威、统一领导内容。