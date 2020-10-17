中美科技战方兴未艾，为反制美国，北京加速出口管制立法。中国十三届全国人大常委会第22次会议16日表决通过“出口管制法”，增设了反制条款，并将源代码和算法等列入管制范围，同时建立管控黑名单，新法将于12月1日实施。

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面对美国在技术出口的封堵，经过10个月内的三次审议后，北京快速通过“出口管制法”，作为反制。有分析认为，这将有利于北京在与美国较量中保护关键技术，也意味著中美科技战可能进一步升温。

中国新推出的“出口管制法包括总则，管制政策、管制清单和管制措施，监督管理，法律责任，附则五章，共四十九条。

据官方媒体财新网报导，“出口管制法“借鉴国际通行的做法，将两用物项、军品、核武以及其他履行国际义务与维护国家安全相关的货物、技术、服务等物项都纳入管制，明确”管制物项包括物项相关技术资料等数据“，显示管制物项全覆盖。

据21世纪经济报导，第三稿补充将技术资料等数据界定为管制物项，多位委员赞成将源代码和算法等列入管制物项；也有委员建议对5Ｇ、量子通信等技术的出口或转让实施一定管制。

与此前的审议稿不同，最终推出的“出口管制法“，还针对外国滥用出口管制行为措施，增加了反制条款，”即任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中华人民共和国国家安全和利益的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者地区采取对等措施“。

违反用户 建黑名单管控

与此同时，中国可能对违反最终用户或最终用途管理要求、可能危害中国国家安全的进口商和最终用户建立管控名单，即“黑名单管控“。

此外，对违法违规者也做出相应处罚规定，包括停业整顿，吊销专营资格等，还将追究刑事责任。

作为中国出口管制的主要法律文件，“出口管制法“的执行还有赖于包括”中国禁止出口限制出口技术目录“、”不可靠实体清单“等配套措施完善。