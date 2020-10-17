台湾国防部长严德发吁中共勿破坏国际飞航秩序

台湾立荣航空飞往东沙岛的军用包机被「香港飞航情报区」以「危险」的理由拒绝通过后，不具名的台湾国安人士透露，中共是藉此对台湾的离岛官兵展开心战攻击，未来军用包机被迫折返如果成为常态，恐怕会形成重大的国安事件。

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国际早有默契，如果有军事演习要射飞弹，须发出飞航公告，如果有危险区域会写名「Danger Area」，有火力演习则会注明「Live Firing」。台湾国防部长严德发表示，经过查证，中共当天在航线周边并没有军演，他呼吁中共不要破坏国际飞航秩序。台湾行政院长苏贞昌则说，这是不是中国的小动作，还在了解中。

知情的台湾官员透露，在没有事前发布飞航公告下，要求民航机中途返航，这是一起违反国际正常程序的重大飞安事件，香港的航管单位应明确说明，否则将冲击飞航安全。据了解，美日等国正密切关注这个事件。

台湾军事专家苏紫云认为，这是中国精心安排的桥段，他说，商业客机飞行高度都超过三万英尺，但立荣航空飞东沙的班机是涡轮螺旋桨飞机，飞行高度约在一万八千英尺到两万一千英尺，等于故意宣告要阻挡台湾涡轮螺旋桨飞机的航线，却又不会影响到国际航路。

另，台湾媒体引述大陆相关人士指出，香港区管中心的确是因为共军13日到17日在福建漳州古雷半岛周边演习，才拒绝立荣班机进入。这次演习可能有飞弹射击，飞弹射程和其他风险不一样，对台湾更要特别谨慎，不能有任何意外。演习结束后，立荣包机就复航，并不是台湾部分人士所想象的阴谋论。

不过由于大陆相关单位发布的警戒公告，仅限于古雷半岛周遭十几公里的水域，而古雷半岛距离东沙岛约330公里，这样的解释，仍然受到怀疑。

香港民航处昨天说，是立荣航空主动取消进入香港飞航情报区，台湾民航局立即公布当时双方的通联记录，清楚显示，香港方面明确表达不接受立荣航空进入香港飞航情报区。台湾航管询问是否有军事演习，香港方面并没有提供具体说明，也承认没有事先发布飞航公告。立荣航空的包机才因此被迫返航，并不是港方所说的「主动取消」。

民进党立委林俊宪今天表示，东沙岛本来就是中华民国领土，军方应考虑改派军用运输机C-130常态运补，一来没有武装，不会有挑衅问题，二来要是中共对运输机有所动作，就坐实了开第一枪的事实，把这个两难丢回中共头上，是最好的回应方式。