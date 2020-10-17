塞浦路斯废止黄金护照 国会议长下台 中国富豪出走一条路或断

塞浦路斯日前宣布，将于11月1日起停止“黄金护照”（Golden Passport）的投资移民计画，预料将断送中国权贵的移民之路。据该国内政部和财政部曾在推特上发表声明，称现行的投资移民计划“存在弱点”并有“滥用”现象。消息指出，塞浦路斯国会议长西卢里斯（Demetris Syllouris）已宣布将于19日辞职。由半岛电视台报道的调查文件曾称他涉嫌利用投资移民计划向罪犯出售护照。

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据光华网今天引述消息报道说，塞浦路斯废黄金护照，中国权贵移民路断。该报道引述半岛电视台8月份发布题为“塞浦路斯文件”（Cyprus Papers）的调查，指近500名中国富商近年以投资方式获得塞浦路斯护照，其中包括亚洲女首富、碧桂园的杨惠妍，以及多名人大代表、政协委员和国企华润电力总裁唐勇等人。半岛电视台还称，在2017到2019年间，塞浦路斯对全球70多国的申请者批准发放了1400本“黄金护照”，其中不乏罪犯，申请者以俄罗斯、中国、乌克兰等国家的高风险人士最多。

该报道称，在该投资移民计划中，中国公民是为数第二多的客户。但依中国法律，这些政协委员、人大代表和国企干部理应丧失中国籍和政治职务。

塞浦路斯2013年推出的“黄金护照”移民计划，只要投资250万欧元（约1215万令吉），6个月内就可以成为公民，且不用坐移民监。由于塞浦路斯是欧盟成员国，拥有该国国籍等于享有欧盟27国居住、迁徙与工作等权益。

申请塞浦路斯护照除了要满足在当地的投资条件外，还要求没有犯罪记录。但消息显示，来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑；另一名商人李家东曾因洗钱超过1亿美元遭到美国制裁。但他们二人都获得了塞浦路斯的“黄金护照”。