成都大学高度评价毛洪涛是好干部好老师

成都大学党委书记毛洪涛留下绝笔信控诉遭校长王清远斗争后，16日被警方证实溺水死亡。一把手的党委书记却受二把手的校长“欺负”，这在中国大陆实属异数，因此该事件震动中国社会，网络要求彻查得到成都市政府正面回应。17日有报道说：成都大学发布讣告高度评价毛供涛是“好干部、好老师，忘我工作且深受学生爱戴。

广告 继续浏览后续

成都大学17日宣布毛洪涛的告别式将于明天举行，对网友彻查此案的要求。成都市政府回应将组成联合工作组进行全面调查。毛洪涛在微信朋友圈发绝笔信指自己「一年多的成都大学工作已是头破血流」，遭受极大的工作压力，并声称受到校长王清远的斗争。

但来自界面新闻的报导说，成都大学17日在成都市殡仪馆张贴讣告高度评价毛洪涛，说他在成都大学党委书记任内「团结带领班子成员全面贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才的使命，推动学校党的建设、人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新工作全面提升」。

这一讣告提到，毛洪涛「深化党建促改革促发展，形成学校事业良好发展环境；落实『以本为本』要求，全面加强师风师德建设，亲自策划、组织『院长第一课』，为大一新生「繫好大学第一颗扣子」。

讣告还推崇毛洪涛数度带队前往四川省甘孜州石渠县、阿坝州九寨沟县和简阳市等地「走村入户访贫问苦」，落实中央精准脱贫要求。并亲自主持学校防疫，组织48名医护人员驰援武汉，为学校「经受抗疫大考、服务社会抗疫和维护师生身心健康」付出巨大努力。

讣告高度评价说，毛洪涛「是一名好干部，全身心投入工作，夙夜在公、弹精竭虑、务实笃行、忘我工作，充分体现了一名共产党员的责任担当和使命担当；是一名好老师，以高尚的师德、扎实的学识、无私的奉献教育和引导学生，深受学生爱戴」。