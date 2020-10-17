毛洪涛明天告别式 中国9亿跟踪关注 网络坚持高层彻查

成都大学党委书记毛洪涛日前在社交平台发布绝笔信，指控遭到成都大学校长王清远斗争，16日被警方证实溺水死亡。校方今天宣布毛洪涛的告别式将于明天举行，不少网友则要求彻查此案。成都市政府新闻办公室昨天深夜则发布通报表示，已成立由市纪委监委、市委组织部、市委宣传部、市委教育工委、市公安局组成的联合工作组，正在对有关情况进行全面调查。

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据中央社今天报道称，成都大学书记发绝笔信后身亡，中国网友要求彻查。该报道综合新京报、北京青年报等陆媒消息，成都大学今天发布讣告表示，毛洪涛的告别式将于18日上午10时在北郊殡仪馆举行。

毛洪涛在微信朋友圈发出绝笔信，提到“一年多的成都大学工作已是头破血流”，表示自己遭受极大的工作压力，并声称受到王清远的斗争等，随后失联。

警方16日在江安河温江段一河道内发现毛洪涛的遗体，陈尸处就在他的住处附近，初步判断为溺水身亡，排除刑事案件。

中央社说，这起事件也引发中国网友讨论，相关关键字标签阅读量超过9亿笔，且持续增加。有网友认为，毛洪涛是“以死明志”；但也有人认为这是争权夺利失败的个案；还有不少人质疑毛洪涛的死因，并发文要求彻查。