芬兰亦暂停与港引渡协议 国安法令香港失4成协议国 中方强烈不满

《香港国安法》引起的逃犯移交协议暂停潮持续，最新叫停协议的是北欧国家芬兰，成为第7个因国安法暂停引渡协议的国家，令与香港签订协议的国家数目大减近四成。中方对此表示强烈不满和坚决反对，呼吁芬兰停止干涉香港事务，以免损害中芬关系。

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芬兰政府当地时间16日在官网发出公告，指总统尼尼斯特(Sauli Niinistö)已批准司法部暂停协议的建议。芬兰外长在港区国安法7月生效时已指出，香港情况出现变化，认为跟香港的引渡协议难再适用。

中国驻芬兰大使馆发言人同日在官网上作出回应，对芬兰决定暂停与香港的移交逃犯协定表示「强烈不满和坚决反对」。发言人重申，《香港国安法》是确保「一国两制」行稳致远的重要举措，而香港事务纯属中国内政，敦促芬兰停止以任何方式干涉香港事务，以免损害中芬关系大局。

在中国单方面为香港订定国安法前，香港与19个国家签订逃犯引渡协议，但自国安法7月起落实后，美国、英国、加拿大、澳洲、新西兰和德国先后暂停跟香港的引渡协议；另外，已与香港签订协议但未生效的法国，亦叫停寻求国会批准的工作。国安法就勾结外国势力、分裂国家等四类影响国家安全的罪行订定空泛的标准和罚则，令不少外国组织和公司忧虑资讯自由和人身安全不稳，部分跨国公司已把信息中心撤离香港，亦有外国智库关闭香港办事处。