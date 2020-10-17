苹果12上市 中国买家疯抢 网批说好的爱国呢

苹果日前公布iPhone12，中国网民纷纷变身“大判官”，狠批新设计、规格等范畴至体无完肤，反大赞国产手机。虽然骂得凶狠，但仍无阻内地消费者的热情。昨日，苹果官网开放预售，结果新机旋即被抢购一空，中国苏宁网购平台亦大卖145万部新机，再次反映身体最诚实的例证。

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天报道说，iPhone 12内地抢光！苏宁大卖145万部，蓝色最受欢迎。网民说：身体太诚实了。

苹果官网昨晚8时开启预售，首批仅有iPhone 12 和iPhone 12 Pro 两个型号。未几即时有人反应无法付款。苹果官网显示，iPhone12预计部份地区送达时间为10月23日；12Pro则预计2至3星期发货。随后，虽然苹果官方商城仍可正常下单，但京东自营旗舰店已显示无货。

据该报道，京东苹果旗舰店在周四（15日）就开放预约iPhone 12，结果仅一天时间预约量就有超过100万部。其中iPhone12的预约量最高，有超过82万人，排第二是iPhone 12 Pro，预约量约有44万人。至于iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini则分别有24万人及17万人预约。

据该报道说，10月14日，苹果发布iPhone12当日，苏宁易购等国内电商平台上线预约。截至昨日傍晚6时，单在苏宁易购iPhone12系列各个型号新品预约总量已突破145万，其中iPhone12预约数量超过92万，iPhone12 Pro预约总量达到52万，最受欢迎的型号为iPhone 12 128G 蓝色。

苹果天猫旗舰店及苹果官网对新机则实施限购，每款机型人均限购两部。据综合资料，两款型号首批货售罄所用时间较短，其中受欢迎的型号在一分钟内已无法下单。

根据苹果日报所辑几则网民意见：Sailiej：身体太诚实了

飞驰海边：人傻钱多说的就是中国人！

北北的小尾巴0：嘴上说著不买？？？

PAWK：抢是选择，骂是爱国。