中国通过新法严罚侵权 呼应中美贸易争端

中国通过修改的专利法，将法定赔偿额提高，增加侵害智慧财产权的成本，相关做法回应了中美第一阶段贸易协议的要求。新法将从2021年6月实施。中国修法期间正逢中美贸易战，中国对智慧财产权保护不力受到批评。

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据主要是今天报道说，中国修法提高侵权赔偿，呼应中美贸易协议。该报道引述中国央视及新京报消息，中国13届全国人大常委会第22次会议17日昨天通过修改专利法的决定，其中对故意侵权行为规定1到5倍的惩罚性赔偿，将法定赔偿额上限提高至人民币500万元）、下限提高至3万元。

消息说，中国的专利维权实务上存在举证难、成本高、赔偿低等问题。这次修法除了提高赔偿力度，也进一步完善举证责任。

根据新法，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的帐簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供，从而减轻权利人的举证负担。此外，这次修法内容还包括促进专利实施和运用、完善专利授权制度等，新增专利开放许可制度，加强专利转化服务等。

据中央社说，中国的专利法曾分别于1992年、2000年、2008年进行过3次修正。本次修法的起草工作始于2014年，在2018年底进行第一次审议，今年6月底进行第二次审议。修法期间正逢中美贸易战，中国对智慧财产权保护不力受到批评。今年1月中旬，中美签署第一阶段贸易协议，中国除了承诺扩大对美采购，也被要求惩罚窃取商业机密的行为。