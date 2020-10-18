中日协谈钓鱼岛争端 北京或不到国际法院诉讼

中国驻日本大使孔铉佑上周五（16日）接受日本富士电视台专访时表示，目前中日正全力抗击新冠疫情，待疫情告一段落，双方会就中国领导人访日进行沟通协调。针对中日在钓鱼岛的主权争议，孔铉佑认为两国可透过对话协商寻求妥善解决，中方没考虑将有关问题诉诸国际法院。

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据东网今天报道，华驻日大使冀协调解决钓鱼岛争议，指没考虑诉诸国际法院。据该报道，谈到中国在南海、钓鱼岛等问题上的行为令东盟和日本等周边国家担忧时，孔铉佑表示有关问题全是误解，强调扩张从来都不是中国的政策选项，中国将继续与包括日本在内的各国，共同探讨开展更高水平互利合作。

他指出，中日双方在钓鱼岛问题上立场不同，但最重要是双方要从大局出发看待和处理矛盾分歧，防止局势激化。他表示，钓鱼岛问题事关领土主权，牵动中日两国国民感情，十分复杂敏感。双方应通过外交等渠道，以静悄悄的方式开展沟通，找出双方都能接受的解决办法。

据该报道，被问中方如何看待刚上任的日本首相菅义伟的对华政策，孔铉佑表示，两国领导人过去多次会晤，并达成一系列重要共识，包括构建契合新时代要求的中日关系。中方希望日本新一届政府继续秉持积极务实的对华政策，与中方一同推动两国关系取得新的改善发展。

面对目前美国对华打压，孔铉佑称，中美之间的差异今后仍将长期存在，双方应回到中美关系的初心和原点，再次思考应如何相互尊重、平等相待，通过开展建设性对话合作，推动中美构建更稳定的关系。对一旦中美发生冲突，中方希望日本发挥怎样的作用，孔铉佑称，中方希望让日本民众了解中美立场，进而对此有更全面客观的认知。

该报道说，孔铉佑亦谈及两岸关系，他指出陆方始终把坚持“九二共识”作为与台湾当局和各党派开展交往的基础前提，否定“九二共识”意味自行关闭与大陆交往和对话的大门。