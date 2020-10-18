中美斗争升级 传北京警告若审解放军背景间谍案 就抓在华美国人

美中关系日益紧张，华尔街日报今天引述知情人士说法报道，中国政府官员警告美方可能拘留在中国的美国公民，回应美国司法部起诉与中共解放军有关联的学者。据据中央社说，中国当局任意拘留外国公民早有前例可循，美国政坛许多人士将此称作“人质外交”。

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据中央社今天报道，美中紧张，华尔街日报指北京扬言拘留美国公民。消息称华尔街日报17日引述知情人士说法，中国政府官员警告美方可能拘留在中国的美国公民。该报引述未具名人士说法指出，中方官员反复且透过多方管道向美国政府代表发出警告，包括美国驻北京大使馆。这些人士说，中方讯息很直白：美方应在美国法院撤销告诉，否则在中国的美国公民可能发现自己违反中国法律。

美方今年夏季逮捕多名赴美国大学从事研究的中国科学家，指控他们向美国移民机关隐瞒中共解放军现役军人身分。中国学者唐娟签证诈欺案是最受瞩目的案件之一。根据法院资料，37岁的唐娟掩饰共军背景、以不实资料取得美国交换学者J-1签证，到加州大学戴维斯分校（UC Davis）进行一年的癌症研究。今年6月面对联邦调查局（FBI）讯问时，她持续隐瞒现役军人身分，遭美国检方以签证诈欺罪起诉。唐娟遭起诉后藏身中国驻旧金山总领事馆近一个月，7月遭FBI逮捕，之后多次透过视讯出庭。审理此案的加州东区联邦法院9月同意交保。

据华尔街日报早前8月报道，美方指控中国外交官协助唐娟这类研究人员蒐集情报，促使华府7月下令中国关闭驻休士顿总领事馆，撤走所有仍留在美国的军方科学家。

据中央社，中国当局任意拘留外国公民早有前例可循，曾拒绝美国公民离境，在爆发外交纠纷后逮捕、起诉或对加拿大、澳洲与瑞典等国公民判刑。美国政坛许多人士将此称作“人质外交”。

2018年12月，加拿大应美国要求逮捕华为技术有限公司财务长孟晚舟后，中国随即逮捕加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）与商人史佩弗（Michael Spavor）。两人今年6月被控涉间谍罪，至今仍遭中国羁押。

据该报道说，美国国务院发言人不愿就中方威胁报复一事表态，仅提醒美国公民如在中国遭遇商业纠纷、法院下令支付和解金、或政府调查刑事与民事案件，问题解决前有可能无法离境。美国国务院9月发布的旅游警示，建议美国民众避免前往中国，理由包括中国政府“为获取谈判筹码”任意拘留他国公民。

美国司法部主管国安事务的助理部长德梅斯（John Demers）表示，美方清楚中国政府曾在欠缺法律依据的情况下拘留美国、加拿大等国公民，只为报复合法起诉并对他国政府施压，“如果中国希望被视为世界强国之一，就应该尊重法治，停止劫持人质”。