哈萨克斯坦准予2新疆出逃者庇护 人权组织指证再教育营存在

哈萨克斯坦人权组织负责人表示，当地政府近日对2名来自中国新疆的哈萨克斯坦族人给予难民资格，认为这表示哈萨克斯坦政府承认新疆存在再教育营的问题。

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据东网今天报道说，新疆2男逃往哈萨克斯坦获庇护，人权组织称证明再教育营存在。消息说，穆萨汗和阿利穆利从新疆非法越境逃到哈萨克斯坦。据哈萨克斯坦人权组织负责人表示，当地政府近日对2名来自中国新疆的哈萨克斯坦族人给予难民资格，认为这表示哈萨克斯坦政府承认新疆存在再教育营的问题。

该报道说，人权组织“阿塔珠尔志愿者组织”的始创人塞尔克坚表示，两名难民穆萨汗（Kaster Musakhan）和阿利穆利（Murager Alimuly）去年10月从新疆逃到哈萨克斯坦后，在该组织举行的记者会上揭露新疆再教育营的内幕。阿利穆利表示，他居住的额敏县共有9个再教育营营区，被关押在内的人年龄介乎20岁至80岁。塞尔克坚称，除穆萨汗和阿利穆利外，另有4人从新疆逃出，一人已获瑞典庇护，其余3人仍在哈萨克斯坦争取庇护。

东网指，据早前报道，穆萨汗和阿利穆利去年逃到哈萨克斯坦后，一度遭扣留，更被该国国家安全委员会指非法入境，会遣返中国。惟今年初，当地法院依非法入境罪判穆萨汗和阿利穆利入狱，未将二人遣返。