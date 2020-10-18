官方说青岛本土疫情源头找到了 外国进口鳕鱼

国山东省青岛市日前出现本土疫情，中国17日晚间表示，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼外包装上验出活病毒，这是国际上首次在冷冻食品供应链外包装上分离到新冠肺炎病毒。消息没有确指进口鳕鱼来自哪一些国家。

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据中央社今天报道说，中国17日晚间表示，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼外包装上验出新冠肺炎活病毒。中国疾病预防控制中心17日稍晚在官网表示，对青岛疫情溯源调查过程中，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到活病毒。据中国疫控中心表示，这是国际上首次在冷链食品（冷冻冷藏供应链）外包装上分离到COVID-19活病毒，证实在冷链运输特殊条件下，COVID-19可以在物品外包装上存活较长时间，冷链食品可能为病毒带来远距跨境输入的可能。

据中国疾控中心警告，且在特定条件下，活病毒可能直接感染无有效防范的接触者，其中，冷链食品从业人员是最高危险群。

目前依中国官方报告，青岛的本土感染已降为零。中国国家卫生健康委员会上午在官网通报，17日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外移入病例，分别为上海5例，广东4例，陕西2例，天津1例，四川1例。

17日上海新增境外移入疑似病例1例。中国大陆境外移入现有确诊病例239例，现有疑似病例4例。累计确诊病例3110例，累计治愈出院病例2871例，无死亡病例。

据中央社，截至10月17日24时，中国大陆现有确诊病例252例，累计治愈出院病例8万786例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例8万5672例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者84万5231人，尚在医学观察的密切接触者8265人。此外，香港特别行政区累计确诊5237例，其中出院4963例，死亡105例；澳门特别行政区累计确诊46例，皆已出院。