政协副主席公开18香港教师资料 叶建源指做法疯狂 教协研申禁令

法国被斩首教师的个人资料曾被不满其教学方法的家长上载网页公开，而在香港，曾为特首的中国政协副主席梁振英亦把18名涉及反修例运动案的教师资料上载到他的社交平台，引起教育界和社会哗然，私隐专员公署已接获最少7宗投诉。教育界立法会议员叶建源形容，梁振英的做法疯狂，不接受这种会为教育界带来「文革式批斗」的做法。

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梁振英于本月13日把18名在反对修订逃犯条例运动中被指涉嫌触犯刑事案件的教师和私人补习老师的个人资料上载其脸书，当中，七名全职老师任教的学校名称亦被公开，不过，七人中只有一名已被判刑，资料应已在公开审判中披露，但其余未经公开审讯者，其任教学校和私隐均被公开。梁振英表示，公开涉及刑事案的教师资料只是一个开始。

事件引发社会回响，有人发起向脸书举报，要求脸书将帖文下架，但该帖文至今仍可浏览。另外亦有人向个人资料私隐专员公署投诉，短短半日，公署便接获17宗相关投诉，当中包括民主党立法会议员许智峯。许指出，用这种方式公开案件中人的个人资料，违反《个人资料（私隐）条例》中未经当事人批准，个人资料不能用作新目的之规定。

梁振英：香港教育出了大问题

梁振英今(18日)早出席电台节目时表示，有关资料是整合部分被告的资料，而且都是已经公开或被传媒报道的数据，所以不涉及私隐问题。不过，已有新闻传媒表示，相关新闻报道并未包括涉事人的任教学校名称。

身兼教协副会长的立法会议员叶建源反驳称，即使有关资料均已公开，但梁振英的做法在人情事理上完全不能接受，道德上亦应受谴责。他表示，梁振英的做法以致近期有不同人和组织在网上对教师「起底」，教协已着手研究能否申请禁制令，以保障教师私隐。

梁振英今早回应时指出，教协以「文革」两字形容他要求公开犯事教师资料的做法，说明教协对历史的无知。他指，过去一年多，有千多名未成年的青少年及百多名中小学教师被捕，不得不承认香港的教育一定是出了大问题，质疑他们是从学校老师接触相关想法，形容相当一部分老师是这类害群之马。

北京政府一向认为，香港现况与教育界和传媒过于自由有关，梁振英近年来亦常常批评教育界，指教育局、教协及校方漠视家长的知情权，隐藏出事教师的姓名，透过设立举报教师邮箱、撰文施压、司法复核等方法，要求公开投诉成立、受谴责、被检控的教师的个人资料，包括有关人士的全教学校，以便家长可以作出选择。不过，教协认为，教育当局的调查粗疏，公开受查教师的资料可能不公；另外，公开有关教师所属学校，会令全校受影响，对其他教师不公平。