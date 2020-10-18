新西兰大选定局 中国关心连任政府政策走向

新西兰大选执政党工党获得压倒性胜利，成为1996年以来新西兰首次获得议会议席过半的政党，有望单独组阁。和新西兰经贸合作密切的中国，传统关系密切的美国等亚太国家仍在关注新西兰的新政府成立及宣布新政策等随后动作。据新西兰媒体称，这一过程可能要持续数周。在中美摩擦加剧和新冠疫情等复杂的国际和地区经济形势下，中国关注这次选举后两国的合作前景。

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据BBC报道称，新西兰大选执政党大胜，中国关注新政府政策走向。新西兰大选执政党工党获得压倒性胜利。在中国同西方发达国家关系中，中新关系曾创造了多项第一。中国是新西兰最大的贸易伙伴，在经贸、社会、教育、文化等方面关系密切。但在中美摩擦加剧和新冠疫情等复杂的国际和地区经济形势下，中国也关注这次选举后两国的合作前景。

在工党取得胜利后，总理阿德恩对其支持者表示这是近50年以来工党获得的最大支持。 她还说不会辜负选民的支持，并承诺工党将为所有的新西兰人服务。自新西兰于1996年采用混合比例选举制进行投票以来，还没有任何一个政党曾获议席过半。

这次工党在大选中获得的压倒性胜利或许与阿德恩总理的个人魅力不无关系。在阿德恩执政期间，新西兰经历了恐袭、火山喷发等重大事件，及当前的新冠疫情。而阿德恩在处理这些问题的手法上都获得了国内民众的好评，特别在新冠疫情上，新西兰是全球少数防疫措施最得力、死亡人数最少的国家之一。与其他国家相比，这个拥有500万居民的新西兰疫情防控比较成功，只有约1800人感染，25人死亡。

该报道说，阿德恩承诺将出台更多治理气候变化政策、增加对弱势学校拨款以及向高薪者征更高税等。